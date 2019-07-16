Мстил за развод: как россиянин расправился с бабушкой бывшей жены

В подмосковных Химках в квартире на улице Чапаева 31-летний мужчина зверски убил 74-летнюю пенсионерку. Трагедия произошла 15 июля 2019 года. В этот день мужчина пришел домой к бывшей жене, с которой он развелся весной этого года. Житель Подмосковья планировал забрать свои вещи. По приезде он обнаружил, что экс-возлюбленной дома нет, но есть ее 74-летняя мать.

В какой-то момент мужчина разозлился на пенсионерку и нанес ей множество ножевых ранений. Прибывшая на место ЧП его 23-летняя экс-супруга обнаружила тело матери. Шкаф, в котором лежали вещи злоумышленника, был залит кровью.

По данным РЕН ТВ, личные вещи, деньги и ювелирные украшения мужчина не тронул. Однако из дома пропали два кухонных ножа — скорее всего, именно ими была зарезана пенсионерка, которая скончалась до приезда медиков.

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Мужчина оставил свой мобильный телефон на месте страшной трагедии, поэтому следователи оперативно установили личность подозреваемого. Его розыск продолжается. Известно, что 31-летний предпологаемый злоумышленник нигде не работал и ранее был судим за кражу. Теперь против него возбуждено уголовное дело «Об убийстве».

Еще одна трагедия произошла 28 июня 2019 года в Рассказовском районе Тамбовской области. В этот день 61-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил топором по голове свою пожилую мать. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Затем злоумышленник скинул тело пенсионерки в яму, расположенную рядом с домом, засыпал ее замлей и накрыл металлическими листами. Тем не менее спустя несколько дней мужчина сам пришел в местное отделение полиции и признался в содеянном.

Следствием было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого поместили под стражу. Расследование дела продолжается.

Трагическая история 12 апреля 2019 года случилась и в городе Кирише Ленинградской области. Там 17-летний подросток в ссоры с бабушкой нанес ей восемь ножевых ранений, а затем убежал в неизвестном направлении. Об этом рассказывали в региональном управлении Следственного комитета.

Вскоре на место происшествия прибыли медики — их вызвали соседи, услышавшие крики пенсионерки. Они же обратились в полицию. Впоследствии пострадавшая описала своего внука правоохранителям.

В тяжелом состоянии 67-летнюю женщину увезли в больницу на Советской улице. Известно, что в результате нападения она потеряла много крови. На следующий день, в 10:20 по местному времени, 17-летний злоумышленник решил навестить бабушку в медучреждении — там его и задержала полиция. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Суд поместил его в СИЗО. Расследование дела продолжается.

Вопиющий случай произошел 15 декабря 2018 года и в селе Черный Яр Астраханской области. Там в одном из частных домов мужчина хладнокровно убил свою тещу. Известно, что незадолго до трагедии он решил встретиться со своей женой, которая недавно подала на развод. Искать женщину он пришел к ее матери.

41-летний мужчина настойчиво стучал в дверь, однако 60-летняя пенсионерка не открывала. Напротив, она вызвала полицию. Однако это не остановило злоумышленника — он выбил окно и проник в дом.

«Подозреваемый несколько раз ударил ногой в голову и по туловищу женщины, причинив ей множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», — рассказывали в астраханском управлении Следственного комитета.

После содеянного мужчина скрылся с места убийства. Через некоторое время его удалось задержать в соседнем населенном пункте. Против жителя села Черный Яр возбудили уголовное дело. Известно, что ранее его уже осуждали за причинение вреда здоровью — мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы.