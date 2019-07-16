Ужасы Геленджика: американец изнасиловал московскую балерину

19-летний гражданин США и 16-летний житель села Дивноморское Краснодарского края изнасиловали 21-летнюю московскую балерину. Инцидент произошел 13 июля 2019 года, сообщили в региональном Следственном комитете.

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По данным СМИ, девушка приехала на отдых в Геленджик. Там она познакомилась с американцем и его приятелем.

После совместной прогулки злоумышленники пригласили танцовщицу в номер гостиницы на улице Мичурина. Там молодые люди начали приставать к балерине, а затем изнасиловали ее.

В ту же ночь туристка вырвалась из номера — на следующий день она обратилась в полицию. «В настоящее время 16-летний подросток и 19-летний гражданин США задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения», — уточнили в СК.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Их личности уже установлены. Как пишет РЕН ТВ, 19-летнего американца зовут Роус Э. — он приехал в Россию из штата Мичиган. Посольство США уже уведомлено о его задержании.

Это далеко не первый случай, когда россиянки подвергаются насилию со стороны иностранцев. Так, 9 июля 2019 года в полицию обратилась 32-летняя жительница города Подпорожье Ленинградской области, над которой надругался 31-летний мигрант из Молдавии. Все случилось 8 июля на съемной квартире. Россиянка и иностранец вместе употребляли спиртные напитки. В какой-то момент злоумышленник стал приставать к женщине, а затем изнасиловал ее.

Вскоре полиция задержала мужчину. Выяснилось, что еще полгода назад он прибыл в Россию на заработки — тогда же им была получена временная регистрация в Карелии.

Похожая история случилась 19 апреля во Владивостоке. Там полиция задержала трех мигрантов 38, 29 и 27 лет из Узбекистана по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы.

Мать девочки рассказала, что в день инцидента трое мужчин азиатской наружности обманули дочь и заставили ее поехать с ними в квартиру на улице Снеговой, передавал сайт VL.ru. Там иностранцы и изнасиловали подростка.

Двумя месяцами ранее ЧП произошло и в Волгограде. Там 26-летний уроженец Узбекистана изнасиловал и ограбил местную жительницу, которая находилась на шестом месяце беременности.

По данным регионального СК, 17 марта 2019 года, жительница Дзержинского района ждала автобус на остановке, когда на нее напал злоумышленник. Пригрозив убийством, мужчина затащил потерпевшую в заброшенное здание бывшей воинской части и изнасиловал. Он также украл из ее кошелька 800 рублей. В итоге девушка ударила насильника кирпичом и сбежала.

Правоохранительные органы вскоре задержали злоумышленника — против него возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» и «Грабеж».

Не менее ужасающая история случилась в Нижнем Новгороде в октябре 2018 года. Тогда гражданин Узбекистана изнасиловал жительницу Канавинского района. По данным регионального Следкома, все произошло в одном из многоквартирных домов на улице Ракетной. Злоумышленник был соседом девушки, который часто наведывался к ней для распития алкоголя.

В один из таких вечеров иностранец предложил россиянке вступить с ним в интимную близость, однако та отказалась, заявив, что предпочитает женщин. В итоге мужчина разозлился и надругался над потерпевшей.

На следующий день россиянка обратилась в полицию. В отношении злоумышленника завели уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Похожий случай произошел 19 августа 2018 года и в Ульяновске. Там 46-летняя местная жительница пришла в гости к 48-летнему уроженцу Узбекистана, где они начали распивать спиртные напитки.

В какой-то момент иностранец начал бить жертву по голове точильным камнем и силой раздевать ее. Крики девушки услышал сосед и прибежал на помощь. Когда насильник отвлекся на него, пострадавшей удалось сбежать.

Силовики задержали нападавшего. Выяснилось, что ранее ФСБ объявляла его в розыск за незаконное пересечение госграницы в 2003 году. Житель Узбекистана также был осужден за убийство в 2005 году — в связи с этим он отбывал 10-летний срок в колонии.