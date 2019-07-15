Загадочная смерть: как массаж лица убил москвичку

В одном из московских частных медицинских центров во время массажа лица скончалась 30-летняя женщина. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Там уточнили, что трагедия произошла 14 июля.

«При осмотре в области лица и туловища обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой», — заявили в СК.

По данным СМИ, москвичка записалась на процедуру к врачу, которая арендовала кабинет в медцентре. Медик в ходе общения со следователями заявила, что в день трагедии пациентке не проводились иные процедуры, за исключением массажа. Между тем, по словам родственников умершей, несколькими днями ранее она обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур.

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«В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельства произошедшего. Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Тем временем РЕН ТВ со ссылкой на одного из специалистов центра, где скончалась москвичка, сообщает, что состояние пациентки вызвало тревогу у медиков еще до начала массажа.

По словам собеседника телеканала, женщина пребывала в состоянии тремора, у нее были расширены зрачки. Несмотря на это пациентка уверила, что с ней все в порядке и легла на массажный стол. Вскоре у нее начались конвульсии, а также пошла пена изо рта, уточнила специалист центра в разговоре с сайтом kp.ru.

Женщине вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти ее не удалось. Учитывая, что на теле пациентки были зафиксированы многочисленные точечные раны, не исключено, что незадолго до смерти она неудачно прошла процедуру иглоукалывания или мезотерапию, которые и могли усугубить состояние ее здоровья. Тем не менее истинная причина смерти станет известна лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Это уже не первый раз, когда несложные косметологические процедуры оборачиваются трагедией. Так, в январе 2019 года у москвички Александры Лисицыной возникли проблемы со здоровьем после инъекций гиалуроновой кислоты. По словам девушки, еще во время процедуры она поняла, что ее правый глаз перестал видеть.

«Когда косметолог ввела препарат, я почувствовала тяжелую боль, будто мне сильно давят на нос. И при этой боли у меня резко отключился глаз. А во втором глазу все пошло волнами.

Я ей об этом сказала, а она ответила, что мне просто плохо, и попросила потерпеть», — рассказывала Лисицына порталу «Daily News».

После произошедшего девушка обратилась за помощью к зарубежным специалистам. Они подтвердили ее опасения: правый глаз больше никогда не будет функционировать. Москвичка пожаловалась в клинику, где ей делали инъекции. Руководство медучреждения свесило всю вину на косметолога. В неформальной беседе ее обязали самостоятельно компенсировать нанесенный Лисицыной ущерб.

Однако позже выяснилось, что девушка не заключала обязательный договор об оказании медицинских услуг. Косметолога ей посоветовал знакомый, поэтому москвичка доверилась специалисту и решила отказаться от формальностей. Несмотря на это Лисицына все же подала заявление в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Весной этого года стало известно об еще одной жуткой истории — произошла она в Краснодаре. 5 апреля 2019 года в местном аэропорту была задержана пластический хирург, уроженка Украины Алена Верди, которая на протяжении нескольких лет уродовала своих пациенток.

Так, по данным РЕН ТВ, в прошлом году от рук лжехирурга скончалась 43-летняя женщина — она умерла спустя 20 часов после процедуры липосакции. В итоге Верди оштрафовали на 150 тыс. рублей и уволили из клиники.

Однако это не остановило украинку — она продолжила принимать пациентов на дому. При этом процедуры проводились в жутких антисанитарных условиях. По словам одной из пациенток, в ходе ринопластики Верди попросила ее включить фонарик на телефоне. При этом лжехирург без разрешения снимала операцию на видео.

Как позже рассказали следователям потерпевшие, доктор запрещала им жаловаться в клинику, где она была официально трудоустроена. Когда же Верди поняла, что ее разыскивают правоохранители, она перестала выходить на связь и съехала со съемной квартиры.

В день задержания женщина пыталась улететь в Израиль, однако в итоге отправилась в СИЗО до конца июля. Расследование дела в отношении Верди по статье «Об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» продолжается.