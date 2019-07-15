«Она раздражала»: как подростки изуродовали и задушили сверстницу

Две 16-летние жительницы города Архангельска обвиняются в зверском убийстве сверстницы из-за личной неприязни. О трагедии стало известно 30 июня 2019 года, когда местные жители нашли тело 17-летней школьницы у железнодорожных путей на улице Партизанской. По версии следствия, за день до этого между тремя подростками произошел конфликт.

Во время ссоры одна из девушек несколько раз ударила стеклянной бутылкой по голове свою знакомую, а затем прошлась осколами по ее лицу. После этого она задушила приятельницу. По данным СК, ее подруга помогала удерживать жертву, а также подносила предметы для истязаний.

Девушек уже задержали — им предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Обе помещены в СИЗО на время следствия. На допросе подростки признали вину и рассказали подробности убийства. По их словам, они расправились с приятельницей, потому что та вела себя заносчиво.

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Одна из обвиняемых в убийстве учится в школе, другая — в техникуме. Обе ранее не стояли на учете в полиции, а также воспитывались в благополучных семьях, сообщает агентство «Двина Сегодня» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Местные жители утверждают, что это далеко не первый случай жестоких разборок между подростками. «Мне 24 года. В мое время это было сплошь и рядом. Однажды я чуть не оказалась на месте этой девочки — спасибо парню, который заметил неладное и вступился за меня. Три девушки из моей же компании сказали, что я их раздражаю и хотели меня избить. «Лучшие подружки» просто стояли и смотрели на это. Больше я в том месте не гуляла. Тогда нам было по 12-13 лет. И в то время это было нормой», — написала Ольга Гайдук в сообществе «Архангельск Life» в соцсети «Вконтакте».

Ранее похожая история произошла в Металлургическом районе Челябинска. Там 17 июня 2019 года группа подростков избила мальчика с детским церебральным параличом за то, что тот якобы воспользовался чужим полотенцем без разрешения, передавал портал 74.ru. В тот день школьники в возрасте от 13 до 16 лет пошли купаться в карьер.

По данным СМИ, мальчик-инвалид вытерся чужим полотенцем, когда вышел из воды. За это его повалили на землю и начали бить ногами. Другие дети снимали издевательства на видео. Когда потерпевший потерял сознание и упал, они засмеялись

Очевидцы подчеркивали, что это уже не первый случай, когда сверстники истязали мальчика с ДЦП. «Это вопиющий случай, необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику», — отмечал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Правоохранительные органы запустили проверку по факту происшествия. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личности злоумышленников. Позже стало известно, что все подростки учатся в коррекционных школах Челябинска для детей с отклонениями в умственном развитии.

«Мы в курсе драки и в шоке от случившегося. Там были наши ученики. Мальчик, которого избивают, тоже когда-то у нас учился, поэтому все они знакомы. Мы от них не ожидали такого, особой агрессии в школе дети не проявляли», — рассказывал замдиректора местной школы порталу 74.ru.

Еще одна вопиющая история произошла и во Владивостоке. Там 13 апреля 2019 года мальчики избили своего 17-летнего знакомого, а также угрожали избить его битой. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на представителя районного МВД.

По данным ведомства, в день происшествия между парнями вспыхнула ссора из-за личной неприязни. На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, как группа подростков избивает сверстника до потери сознания.

Затем злоумышленники приводят пострадавшего в чувства и ставят его на колени под дулом пистолета, а также замахиваются на него битой. В итоге избитый школьник приносит извинения нападавшим, после чего получает удар ногой в спину.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ «Об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Личности всех подозреваемых были установлены.