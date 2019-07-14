Запороть до смерти: как воспитывают детей в России

В июле парламент Франции принял закон «О школе доверия», который запрещает физически наказывать детей, унижать, ругать или издеваться над ними. Запрет на насилие в отношении несовершеннолетних дополнит статью 222-13 Уголовного кодекса страны — ее обязательно зачитывают во французских мэриях при регистрации брака. Краткая сводка данной статьи также приводится на первой странице медицинской книжки ребенка

Теперь за жестокость по отношению к детям французам грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере до €75 тыс.

Таким образом Франция покинула список последних пяти стран Европы, в которых физические наказания детей не запрещены, и стала 56-м государством в мире, которое включило в свои законы соответствующий запрет.

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Французский уголовный кодекс и ранее запрещал рукоприкладство, однако за родителями сохранялось право на «исправление поведения детей». Границы допустимого наказания власти не обговаривали, поэтому каждый случай разбирался индивидуально.

Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП) регулярно критиковал Францию, так как право на коррекцию поведения несовершеннолетних нарушало 17 статью Европейской хартии социальных прав, которая предусматривает «защиту детей и подростков от безнадзорности, насилия и эксплуатации». Ассоциация Fondation pour l'Enfance отмечала, что только в 2019 году до принятия «Школы доверия» 85% французских родителей применяли рукоприкладство «в поучительных целях».

Отметим, что начало движения против насилия над детьми заложила Швеция еще в 1979 году. В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, принципы которой начали внедрять во всем мире. По данным Совета Европы, конвенция получила самое широкое международное признание из всех документов по правам человека.

В то время как европейские страны лишь ужесточают законодательство об издевательствах над детьми, в России уровень насилия над несовершеннолетними с каждым годом растет.

По данным Следственного комитета России, опубликованным в июне 2019 года, в 2018 году правоохранительные органы возбудили более 20,6 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении лиц младше 18 лет. В суды были направлены около 10,4 тыс. дел. Большая часть из них связана с изнасилованиями.

Кроме того, в прошлом году зафиксировано 788 детских суицидов — это на 14% больше, чем в 2017 году, подчеркивала омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, эти данные говорят о том, что дети предоставлены сами себе. «Их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого», — пояснила она.

Рост числа пострадавших от насилия подростков отмечал 28 февраля 2019 года и президент России Владимир Путин. «Как показывает статистика, в 2017 году число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 3,8%, однако при этом в 2018 же году возросло число преступлений в отношении несовершеннолетних на 5%», — заявлял он на расширенном заседании коллегии МВД.

Тогда Путин поручил соцслужбам, учителям и родителям следить за группами риска, а также внимательно разбираться в каждой ситуации. «Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями, и те коллеги, которые занимаются этими вопросами, прекрасно понимают, о чем идет речь», — пояснял президент.

Неудовлетворительная работа органов опеки и участкового педиатра в частности привела к трагедии в Кемеровской области. 3 июля 2019 года суд вынес приговор семейной паре из города Мыски, которая на протяжении долгого времени истязала трех приемных детей из дома-интерната для умственно отсталых. Сотрудники органов опеки не знали о жестокости, с которой их воспитывали, так как не навещали семью.

Первое убийство произошло в июле 2015 года — тогда супруги до смерти избили 17-летнего подростка. Желая избежать наказания, опекуны сожгли тело приемного сына. Позже, в сентябре 2016 года, в результате насилия погиб и 16-летний ребенок. Его труп опекуны сбросили в болото недалеко от дома.

Обнаружив тела погибших детей, правоохранительные органы арестовали супругов. В итоге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а женщину — к 15 годам в колонии общего режима по той же статье.

Против начальника отдела опеки возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

И таких историй по стране десятки. Многие родители считают рукоприкладство одним из методов воспитания детей, показало исследование одного из аналитических агентств, проведенное в марте 2019 года. Как писала газета «Коммерсант», эксперты выяснили, что 39% участников эксперимента считают допустимым применять физическую силу к близким, еще 28% респондентов поддержали насилие как воспитательную меру для детей.

Более того, в феврале 2017 года в России был принят закон, согласно которому нанесение побоев родственникам перестало быть уголовно наказуемым деянием. Его перевели в плоскость административных нарушений. Однако если человек уже не первый раз наносит побои, его будут судить по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». При этом, по закону, побои на теле родственника должны быть сняты врачами.

«Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека», — говорится приказе Минздрава.

В случае, если нападавший не бил жертву, а, например, таскал за волосы, доказать факт побоев будет сложно, сообщала ТАСС адвокат Мария Ярмуш.

Уже через полтора года после декриминализации статьи 116 УК РФ глава СКР Александр Бастрыкин предложил пересмотреть принятую реформу. «Года полтора назад был внесен, хотя мы были против, закон о домашнем насилии. Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — пояснял он.

Бастрыкин подчеркнул, что следователям удалось «задушить уличную преступность против детей», однако после декриминализации побоев преступники «переместились в семьи — причем в приемные семьи».

При том, что ряд политиков неоднократно отрицательно высказывались об изменениях в статье 116 УК РФ, закон не был повторно вынесен на обсуждение.

«Декриминализация побоев, за которую мы голосовали, — это чудовищная ошибка, которая случилась с нами. Если во всем мире предлагаются формы борьбы с домашним насилием в качестве закона, то мы одна из немногих стран, кто этот закон не принял», — отмечала в марте 2019 года зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина.