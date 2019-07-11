«Если вас убьют, мы выедем»: в Орле осудили экс-участкового

Советский районный суд Орла приговорил к двум годам колонии-поселения экс-участкового Наталью Башкатову, которая «прославилась» на всю страну фразой «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте» в ситуации, реально закончившейся убийством, передают «Орловские новости».

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Полицейская была признана виновной в халатности, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук в 17 ноября 2016 года после ссоры со своим бывшем парнем Андреем Бочковым. В ходе конфликта Савчук вызвала участковых, но Башкатова отказалась задерживать Бочкова.

В суде адвокат обвинения указывал, что Башкатова не могла не понимать, что угрозы со стороны Бочкова реальны, передает РАПСИ.

«Башкатова видела, как мужчина в присутствии полицейских и прохожих выражался нецензурными словами, проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в квартире сожительницы. На это участковый ответила: «Ломайте, ломайте идите!» и, стремясь побыстрее покинуть место конфликта, открыто выразила свое желание словами: «Дайте нам уехать», — рассказал юридический поверенный.

В итоге Башкатова приняла от Савчук заявление с просьбой возбудить на Бочкова уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

«В заключение Башкатова цинично заявила Савчук:

«Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!»

— напомнил представитель потерпевшей стороны.

После этого участковый уехала, а пара продолжила выяснять отношения. В процессе ругани девушка села за руль своей машины и хотела уехать, но Бочков схватил ее за волосы и за ногу и вытащил из машины, а затем принялся бить ногами в голову. Убийца прекратил избиение только тогда, когда увидел, что его бывшая пассия не подает признаков жизни. В итоге суд в Орле приговорил Бочкова к 13 годам колонии.

Вскоре и на Башкатову было возбуждено уголовное дело — по статье 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей». При этом в суде обвиняемая свою вину отрицала, указывая, что действовала исключительно так как предписывает инструкция.

Ранее на Украине также произошла резонансная трагедия по вине силовиков — в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили из огнестрельного оружия голову 5-летнему мальчику.

ЧП произошло в пятницу, 31 мая, когда двое полицейских патрульно-постовой службы в нетрезвом состоянии устроили стрельбу по металлическим банкам рядом с детской площадкой. В итоге они попали в голову мальчика, который играл на площадке с несколькими друзьями.

Ребенок был госпитализирован в местную больницу, а затем перевезен в нейрохирургический центр в Киеве, потому что врачи не смогли извлечь пулю из его головы. Вскоре мальчик умер, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

В марте нынешнего года сообщалось, что история о внезапной гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, убитого в уличной драке уроженцем Амурской области Анаром Аллахверановым, постепенно подходит к логическому завершению. Все фигуранты дела получают свое наказание, передает НСН.

27 марта 2019 года прокуратура Хабаровского края сообщила, что

за бездействие при виде смертельной потасовки были осуждены два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии,

передает ФАН.

Они были признаны виновными в халатном отношении к своим обязанностям, которое повлекло за собой «существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Один из бывших росгвардейцев был наказан лишением свободы на три года и три месяца (при этом он еще три года не сможет работать в правоохранительных органах), а второй — на два года и восемь месяцев с запретом на устройство в силовые структуры сроком два года и шесть месяцев.