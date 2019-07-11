Лета не ждите: синоптики убили надежду москвичей

Погода в Москве на предстоящей неделе будет мало отличаться от той, что уже с начала июля огорчает москвичей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Все та же утренняя прохлада, изредка мелкий осенний дождь и никакой определенности с гардеробом: жителям столицы по-прежнему будет непонятно, что надеть на работу.

Реклама

В пятницу, 12 июля, днем облачно с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Температура +16…+18°С, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура +8…+10°С, ветер по-прежнему северо-западный, но уть слабее — 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится, и составит 742 мм рт. ст. — то есть ниже нормы.

Прохладная погода и пронизывающий ветер вряд ли будут стимулировать провести этот вечер активно — и это правильно, поскольку Москва в пятницу вечером будет готовиться праздновать Дни транспорта.

Уже вечером 13 июля в столице пройдут Ночной забег и Ночной велофестиваль, которым, наверное, рады любители спорта. А вот автомобилистов мероприятия заставят понервничать: имейте в виду, что 12 июля в столице ради удобства спортсменов-любителей с 23.00 ограничат движение на Цветном бульваре и Трубной площади, с 20.00 полностью перекроют проспект Сахарова, а с 23.00 окажется перекрытым и Чистопрудный бульвар.

В субботу, 13 июля, в столицу на время придет небольшой антициклон — он рассеет облака. Намного теплее, правда, не станет — температурный режим окажется на 3-4 градуса ниже нормы. Днем облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура +18…+20°С. Ветер сменится на юго-восточный, который будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +8…+10°С. Ветер северный, 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст.

На выходные в Москве запланировано так много событий, что будет сложно выбрать. Тем, кто интересуется японской культурой, наверняка стоит обратить внимание на то, что в субботу стартует Неделя Японии в Москве.

Случайно оказавшись днем на Старом Арбате, можно будет столкнуться с театрализованным шествием, но самое интересное будет проходить в Парке Горького — там жителей столицы будут знакомить с японскими боевыми искусствами в рамках Московского фестиваля БУДО.

А их много: иайдо — это искусство владения мечом, кендо — фехтование на бамбуковых мечах, айкидо, каратэ — единоборства, которыми мечтали заниматься мальчики в 90-е. Для людей мирных в парке организуют мастер-классы по составлению икебаны и каллиграфии.

Воскресенье 14 июля будет отмечено приходом в столицу очередного атмосферного фронта — вернутся небольшие дожди, но вместе с ними придут и более теплые воздушные массы, что уже хорошо. Днем облачно, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура +19…+21°С. Ветер западный 1-6 м/с. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура +8…+10°С. Ветер западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет оставаться пониженным — 745 мм рт. ст.

Во Франции в этот день самый патриотичный праздник — День взятия Бастилии. Не останется в стороне и Россия, где, как известно, стараются сделать так, чтобы этот день не прошел впустую.

В парке «Музеон» по этому случаю организуют День Франции с парадом французских бульдогов, бретонскими танцами и вечерним концертом французской группы Morgane Ji. Отдельная программа приготовлена в кинотеатре «Пионер» — для тех, кто изучает или уже знает французский язык. Йога, интеллектуальная викторина, диктант, — все для франкофилов.

В начале новой недели в Москве сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие дожди. В понедельник, 15 июля, днем переменная облачность, температура +19…+21°С. Ветер западный 2-7 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +12…+14°С, по области +9…+14°С. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление — в отличие от температуры, около нормы, — 747 мм рт. ст.

Во вторник, 16 июля, в столичный регион придет циклон с юга. Днем будет облачно, временами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура +20…+22°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. К ночи облака не разгуляются, а вероятность кратковременных дождей сохранится. Минимальная температура +14…+16°С, ветер восточный или западный 3-8 м/с. Атмосферное давление около нормы, 747 мм рт. ст.

В такую погоду — не самую отвратительную, но далеко не июльскую — напомнить себе, что на дворе вообще-то лето, можно, приготовив какое-нибудь сезонное блюдо. И если вас давно привлекают лисички на рынке, то не зря — когда их покупать, как не сейчас?

Лисички не просто красивы — яркие грибы с тонким ароматом и чуть сладковатым вкусом еще и хороши в самых разнообразных блюдах. Лучшее воспоминание детства — это, конечно, лисички, жареные со сметаной. Но если хочется разнообразия, с ними можно приготовить французский киш, итальянское ризотто, интернациональный омлет, подсмотренный в картине «Призрачная нить». А еще — пасту.

Разогрейте в сковороде оливковое масло, бросьте в нее мелко нарезанный бекон, а затем — лук (в идеале — шалот) и тимьян. Когда лук начнет карамелизоваться, пора высыпать в сковороду лисички, плеснуть вина, а когда выпарится, влить куриный бульон и тушить до мягкости, не забыв посолить и поперчить. Отдельно нужно отварить пасту — к лисичкам больше всего подходят широкие тальятелле или феттучине. В конце остается только слить воду и смешать с пасту с лисичками. Нелишне будет добавить петрушки — она эти грибы только украсит.

В среду, 17 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, временами будет накрапывать дождь. Максимальная температура днём +17…+22°С, ночью +6…+11°С. Ветер — восточный, скорость его составит 5-10 м/с. Атмосферное давление — около нормы, 748 мм рт. ст.

В четверг на погоду в столичном регионе будет оказывать циклон — будет облачно. Жителей столицы в четверг, 18 июля, ждут дожди, грозы и порывистый ветер с востока, который будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Максимальная температура днем +18…+23°С, ночью +12…+17°С. Атмосферное давление понизится до 738 мм рт. ст.

При таком ветре хочется предостеречь от ошибки модниц, которые решат, что при такой погоде идеальным выбором станет свитер крупной вязки, который можно скомбинировать с легкой юбкой (и даже кружевной, поскольку в таком сочетании они не будет выглядеть пошлой).

Проблема в том, что при порывистом ветре мы вскоре пожалеете, что решили выйти в такой красивом образе: в свитере вас будет пронизывать до костей.

Лучше остановиться на легком прозрачном плаще, который легко сделает вид, будто его нет, зато защитит от дождя и ветра.

Тем временем, и на следующий день влияние циклона на погоду в столице сохранится. В пятницу, 19 июля, будет облачно, временами дождь, гроза. Максимальная температура днем +17…+22°С, ночью +10…+15°С. Ветер восточный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление понизится еще больше — до 735 мм рт. ст.