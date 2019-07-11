Факел до небес: страшный пожар в Мытищах. ОНЛАЙН

Между тем, по словам главы Мытищ Виктора Азарова, пожар на ТЭЦ локализован. При этом сотрудникам МЧС уже удалось потушить факел, о котором писали СМИ.
Как сообщили в Минэнерго, в связи с пожаром ТЭЦ в Мытищах снижает мощность до нуля. При этом оборудование, вырабатывающее электроэнергию, в ходе ЧП не пострадало.
Между тем огонь распространился на общежитие, расположенное рядом с электростанцией. Как пишет телеграм-канал «Baza», здание окружено пламенем.
В связи с масштабным пожаром пришлось временно закрыть движение — с 1-го километра Осташковского шоссе до торгового комплекса «Июнь». Объезд осуществляется через Ярославское шоссе, пишут СМИ.
Как уточняет «Интерфакс», пожар произошел на ТЭЦ-27, расположенной в мытищинской деревне Челобитьево. Его площадь составляет 200 кв. метров. «Производится тушение по третьему номеру сложности», — заявили в МЧС.
Возгорание на Северной ТЭЦ в Мытищах, 11 июля 2019 годаКатарина Синдюкова/my_mytischi/vk.com
Рядом с горящей ТЭЦ также расположены торговый центр «Июнь» и газовая заправка. Жилые дома при этом располагаются всего в 500 метрах от места ЧП. Решается вопрос об эвакуации людей.
На данный момент за помощью обратились шесть человек. По данным подмосковного Минздрава, у них диагностированы ожоги 1 и 2 степени.
Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с пожаром в Мытищах под личный контроль. «На место выехали все необходимые оперативные службы», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Возгорание на Северной ТЭЦ в Мытищах, 11 июля 2019 года. Кадр из видеоАлексей Селихов/podslushano.mytishchi/vk.com
При пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в ведомство в 11:25. На месте пожара работают 78 человек и 24 единицы техники — вскоре туда также прибудет пожарный поезд. Между тем подобраться к огню пока что очень сложно.
Между тем СМИ сообщают ,что при пожаре на ТЭЦ есть угроза распространения огня — в том числе на строящееся рядом здание общежития.
К тушению пожара приводится в готовность авиация. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.
Возгорание на Северной ТЭЦ в Мытищах, 11 июля 2019 года. Кадр из видеоmy_mytischi/vk.com
На территории Северной тепловой электростанции в Подмосковье произошел пожар. По данным МЧС, он начался на станции высокого давления. Спасатели стягиваются к месту ЧП. Между тем очевидцы сообщают о 50-метровых факелах, который можно наблюдать с разных уголков столицы. «Газета.Ru» следит за новостями в онлайн режиме.