Природа сошла с ума: синоптики предупредили об аномалиях

Российские синоптики готовят жителей нашей страны к аномальному августу. Уралу и Приморью следует ждать необычной жары, а югу России — напротив, нехарактерной для него августовской прохлады, о чем можно судить по прогнозу на следующий месяц, опубликованному «Российской газетой».

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Как сообщил изданию заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, отрицательная аномалия, которая ожидает регионы, расположенные к югу от Москвы, Нижнего Новгорода и Казани, составит один градус в среднем за месяц. Прохладнее обычного будет и на юго-востоке Сибири — в южной части Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.

Между тем на азиатской территории страны — в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области — будет теплее, чем обычно: Гидрометцентр обещает, что температура превысит норму.

Помимо температурного режима, метеобюро спрогнозировало и количество осадков в разных регионах России. Как предполагают синоптики, их будет не хватать в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Крыму, если говорить о европейской части России. Что же касается территории, расположенной на азиатском континенте, то к засушливому августу следует быть готовыми жителям Бурятии, Хабаровского края, севера Якутии, Магаданской области и Чукотки.

Напротив, на западе Северо-Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа будет слишком дождливо. Избыток осадков метеорологи обещают также югу Урала, центральным районам Красноярского края, а также южной части Якутии.

Накануне, 9 июля, с долгосрочным прогнозом погоды журналистов уже ознакомил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пообещал, что во второй половине июля воздух на территории европейской части страны прогреется — температура окажется выше среднемесячных значений. Однако он не стал обнадеживать россиян и обещать им хотя бы какую-то стабильность. «Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — цитирует Вильфанда «Российская газета».

Июль уже успел разочаровать жителей России: в Санкт-Петербурге моросит дождь, в Москве дует пронизывающий ветер, на юге Сибири удивляются нехарактерной для этого региона летней прохладе. Такое поведение природы объяснила сайту kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Изменились циркуляция в атмосфере, — рассказала Позднякова. — В мае и июне она была меридиональной: воздушные массы перемещались по Европейской части России вдоль меридианов, с севера на юг либо с юга на север. Если приходили с юга — то уже с горячим воздухом. Если с севера — то с холодным, но сухим, и он моментально прогревался в солнечные дни. Все это время в атмосфере над нами господствовал антициклон». Однако в июле, по словам специалиста, воздушные массы движутся с запада на восток и несут с собой прохладу и влагу, отчего мы сталкиваемся с целой чередой циклонов. Не успевает пройти один — как сразу же подкатывает другой, и в перерывах воздух не успевает прогреваться, что не позволяет нам надолго забыть о пальто, плащах и зонтах.

Вот и в среду москвичам уже напоминают разнообразные приложения в смартфонах: не забудьте зонт. Однако предусмотрительный житель столицы и не выкладывает его из сумки.

Россиянам, которые соскучились по теплой погоде, пока что остается завидовать жителям Западной Европы: пережив аномальную жару, когда в Германии и Франции температура достигала +40 градусов, парижане наслаждаются идеальными +25 градусами, а в Берлине — сухо, солнечно и +22. Впрочем, Центральная Европа и Прибалтика могут солидаризироваться с Россией — +19 в Варшаве, +18 в Вильнюсе. И даже на юго-востоке стоит прохлада: в Белграде — всего лишь +20. И лишь на юге, откуда до Африки рукой подать — привычная жара: в Мадриде и Марселе в среду — +34, так что если вам кажется, что лето в России уже прошло, вам в Испанию.