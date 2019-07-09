Зарезал на улице: за что ревнивец расправился с молодой матерью

26-летний житель Челябинска жестоко убил свою 25-летнюю знакомую — трагедия, предположительно, произошла на почве ревности. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете РФ. По данным ведомства, ЧП произошло в ночь на понедельник, 9 июля, возле дома на улице Барбюса. В этот день молодые люди отдыхали в одной компании.

По информации следователей, в квартире между ними завязался конфликт, который затем продолжился на улице. Там мужчина, вооружившись ножом, ударил молодую женщину в шею, после чего та скончалась.

Злоумышленника практически сразу задержали, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 «Убийство». Во вторник, 9 июля, его отправили в СИЗО до 8 сентября. Известно, что мужчина уже отбывал тюремные сроки за кражу, изнасилование и разбой.

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Его жертва работала продавцом в магазине одежды, отмечает портал 74.ru. В соцсетях друзья погибшей сообщили, что у женщины остался четырехлетний сын.

Молодая мать была близко знакома со своим убийцей. По словам местных жителей, она давно дружила с семьей злоумышленника и часто бывала у них в гостях. «У этой семьи есть сын трехмесячный, и Мария поехала посидеть с их сыном. Мария на них не жаловалась, она периодически ездила и помогала им с сыном»,— уточнила знакомая погибшей Александра.

Похожая история ранее произошла в Иркутской области. Там вечером 14 июня 2019 в поселке Култук Усольского района молодая девушка провожала свою подругу до дома. На обратном пути она встретила своего давнего знакомого, который решил сопроводить ее.

Спустя какое-то время между молодыми людьми завязалась ссора. В результате парень жестоко расправился с оппоненткой. Ее изувеченный труп ночью обнаружили местные жители.

«Ее убили очень жестко. Там просто почти ничего не осталось. Лицо было все разбито, зубы все выбиты, ноги переломаны, и плюс была куском камня большого закрыта», — писали в соцсетях местные жители, передает портал «Регион Online».

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Иркутской области, убийцу девушки вскоре задержали. Против него возбудили уголовное дело.

Трагедия ранее случилась и в городе Покрове. По сообщению регионального управления Следственного комитета РФ, 21 июня 2019 года 16-летняя мать-одиночка и ее 26-летняя подруга находились в местном ночном клубе. Утром девушки вышли из заведения, сели в машину к приятелю и поехали кататься по городу.

Во время поездки между девушками и водителем произошел конфликт. В итоге мужчина вывез дам в Введенский лес, расположенный недалеко от кладбище, где хладнокровно задушил, уточняет сайт kp.ru.

Спустя три дня после трагедии мать погибшей несовершеннолетней девушки забила тревогу. Правоохранители вскоре разыскали предполагаемого убийцу — против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование дела продолжается.

Известно, что у 16-летней погибшей осталась годовалая дочь. На воспитании второй жертвы также находился малолетний ребенок. На данный момент органы опеки решают судьбу детей.

Похожая история случилась и в Хабаровске. Там в конце марта 2019 года молодой человек из ревности задушил свою подругу — ее тело он закопал в лесу. Заявление о пропаже девушки в полицию подали ее родители. Задержать злоумышленника удалось только 4 июля 2019 года. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Под тяжестью собранных доказательств он дал признательные показания, рассказал детали совершения преступления», — отметили в хабаровском СК. Мужчину заключили под стражу — следствие продолжается.

В августе 2018 года Хабаровск также был потрясен трагедией. Тогда 18-летняя местная жительница была изнасилована строителем. После содеянного мужчина решил задушить свою жертву — ее тело он позже засунул в мешок и закопал в лесу. В итоге злоумышленнику дали 10 лет лишения свободы. В региональном СК подчеркивали, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего ребенка.