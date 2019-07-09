Стрельба на пьянке: убийца 10 лет скрывался в тайге

42-летний житель Новокузнецка Кемеровской области предстанет перед судом за тяжкое преступление. По данным областной прокуратуры, в ноябре 2001 года он жестоко убил своего товарища и сбежал с места преступления. Ему удавалось скрываться от правосудия в течение 18 лет.

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Убийство произошло в родном городе подозреваемого на улице Жданова, сообщает портал «Сибдепо». Тогда мужчина в компании приятелей провожал друга в армию. Однако внезапно между ними вспыхнул конфликт. Злоумышленник на эмоциях достал самодельный пистолет и несколько раз выстрелил в своих друзей. Один из них умер на месте, другой 17-летний парень был ранен в шею. Молодые люди оказали пострадавшему медицинскую помощь, вызвали скорую и тем самым спасли ему жизнь.

После стрельбы убийца сбежал в тайгу — там он прожил 10 лет. Следующие восемь лет он провел в одном из спальных районов Новокузнецка, притворяясь своим родным братом и используя его анкетные данные. Полиция смогла обнаружить злоумышленника после того, как тот попытался связаться с родителями.

На данный момент уголовное дело направили на рассмотрение в районный суд Новокузнецка. Мужчину обвиняют по статьям «Об убийстве» и «Покушении на убийство двух лиц».

Еще одна трагедия произошла в Новокузнецке в июне 2019 года. Тогда компания друзей также собралась на застолье. Как сообщили в местном СК, в ходе вечера 50-летний мужчина «по-дружески хлопнул» своего приятеля по плечу — в результате тот потерял равновесие и упал со ступенек на межэтажную площадку лицом вниз. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался через несколько дней в больнице.

50-летнего злоумышленника вскоре осудили по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Также он выплатил родственникам погибшего оговоренную с ними сумму моральной компенсации.

ЧП ранее произошло и в деревне Большое Буньково Московской области. По данным сайта kp.ru, в начале июля 2019 года 50-летний медбрат одной из местных больниц пригласил своего 33-летнего товарища в гости. Вместе они употребляли спиртные напитки, однако в какой-то момент поссорились.

В результате медик схватил скальпель и зарезал товарища. Позже он расчленил труп пилой, сложил части тела в пакет и закопал их за домом.

О найденных в поле останках человека спустя два дня после трагедии в полицию сообщили местные жители. Их обнаружили в 800 метрах от дома злоумышленника. Вскоре мужчину задержали, ему грозит тюремное заключение.

Похожая история ранее случилась и в городе Березовский Свердловской области. Там 2 марта 2019 года в квартире на улице Красных Героев выпивали два друга. Вскоре между мужчинами возникло недопонимание, в результате которого 30-летний мужчина несколько раз ударил товарища по голове, а затем добил его телевизором по голове и туловищу. В результате серьезных травм черепа и переломов ребер потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник попытался скрыться от полиции у знакомого, однако вскоре его задержали. «Установить и задержать фигуранта удалось, что называется, «по горячим следам. Задержанный дал признательные показания», — отмечали в местном СК. Против жителя Березовского возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Весной 2019 года силовикам также удалось задержать жителя города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, который жестоко расправился со своим товарищем. Преступление было совершено еще в 1996 году — злоумышленника не могли найти в течение 23 лет. По данным прокуратуры ЯНАО, в сентябре того года подозреваемый избил, а затем задушил электрическим проводом друга. «В день совершения преступления мужчина попутным транспортом выехал в Сургут, а в последующем пересек границу РФ и скрылся на территории Украины», — уточнили в ведомстве, передает агентство «Уральский меридиан».

В ноябре того же года злоумышленника объявили в розыск, однако выйти на него удалось лишь в 2019 году. В ходе допроса обвиняемый признался, что так долго избегать наказания ему помогал затворнический образ жизни. По его словам, он ни разу не обращался в госучреждения. За совершение преступления по статье 103 УК РФ ему грозит 10 лет тюрьмы.