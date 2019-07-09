А сядет жена: муж кассирши проиграл украденные миллионы

Тайна местонахождения 23 млн рублей, похищенных в конце мая старшим кассиром одного из банков башкирского Салавата Луизой Хайруллиной, раскрыта. Как сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, муж задержанной, Марат Хайруллин, проиграл все деньги в азартных играх — об этом он заявил следствию.

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Теперь, по словам собеседника агентства, муж-игроман планирует отправиться в Москву на ток-шоу Андрея Малахова — он надеется, что россияне помогут ему вернуть деньги. «Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что сама Луиза Хайруллина сейчас находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо. Это подтвердил и уфимский общественник Азамат Галин, вызвавшийся помогать женщине. «Она не выглядит подавленной, но есть определенная растерянность. Сейчас она находится в одиночной камере», — сообщил Галин mk.ru. При этом он утверждает, что «все не так однозначно».

Двое детей Луизы и Марата Хайруллина сейчас с дедом.

Между тем, как сообщают местные СМИ, самому Азамату Галину, нанявшему адвоката для Луизы Хайруллиной, начали поступать угрозы в соцсетях. Портал UfacityNews передал, что Галин получил сообщение в фейсбуке — от него потребовали отозвать адвоката женщины и пригрозили, что в случае отказа следователь одного из отделов полиции возбудит в отношении него уголовное дело.

Скриншот сообщения Галин выложил в соцсеть. «Сообщи журналистам и пострадают твои дети. Мужчина ты умный. Прими правильное решение и живи спокойно», — пишет угрожающий. В комментариях мнения разделились: одни подписчики призвали отнестись к угрозам серьезно, другие предположили, что это подделка. «Галин не может отозвать адвоката, даже если захочет; равно как и адвокат не может «соскочить» с дела после принятой на себя защиты», — написал один из пользователей.

История Луизы Хайруллиной прогремела на всю Россию, когда стало известно, что 27 мая 36-летняя женщина, работавшая старшим кассиром в крупном банке Салавата, похитила более 20 млн рублей и скрылась. О пропаже Луизы Хайруллиной на следующий день сообщил ее отец — он подал заявление в полицию о ее исчезновении. В квартире, где жила женщина, не было и ее мужа и детей, а все вещи были разбросаны.

В начале июля полицейским стало известно, что семья скрывается в 500 км от Салавата и проживает на съемной квартире в Казани. В момент задержания дома находились все четверо членов семьи Хайруллиных — денег у них при себе не было.

После задержания женщину доставили в отделение полиции — ей предъявили обвинение по статье 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере», по которой ей грозит наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Суд избрал Луизе Хайруллиной меру пресечения в виде ареста.

Сразу после ареста Луизы Хайруллиной в СМИ начали обсуждать причины поступка матери двоих детей. «После задержания Луиза была в истерике. Почему пошла на преступление? Говорит, из-за мужа», — утверждал источник «Бизнес. Online».

Супруг Хайруллиной в период с 2002 по 2005 так же, как и его жена, работал в банках — об этом сообщало издание «Медиакорсеть». По его информации, Хайруллин взял множество кредитов, которые не смог выплатить вовремя, из-за чего числился в базе федеральной службы судебных приставов. Сейчас он находится на свободе, хотя ранее предполагалось, что его сочтут соучастником преступления.

В банке, из которого Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей, женщина проработала пять лет. Ее родственники убеждены, что сама она никогда не решилась пойти на такое преступление – в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир», показанной в июне по российскому телевидению, они высказывали предположение, что ее заставили это сделать. Как рассказал отец Луизы, Марат Хайруллин и раньше проигрывал огромные суммы денег и опасался, что среди его кредиторов могли быть члены преступного сообщества.