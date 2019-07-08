Отпуск насмарку: как «Шереметьево» завалило багажом

Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизируется лишь к 15 августа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Проблемы с багажом начались в конце мая. Сроки разрешения ситуации постоянно сдвигаются. Вместе с тем МАШ — самый загруженный аэропорт России. В 2018 году он обслужил 45 млн 836 тыс. человек, в том числе в июле-сентябре — 13,838 млн.

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«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — цитирует его слова пресс-служба ведомства.

Впервые о систематических задержках багажа в МАШ стало известно 31 мая. Тогда пассажиры рейса Азербайджан — Москва в течение трех часов не могли получить свои вещи. При этом никаких объявлений о задержке по громкой связи не было, а телефон «горячей линии» аэропорта молчал, уточнял «Интерфакс». Как оказалось, проблема была не локальной.

На следующий день в пресс-службе «Шереметьево» задержки связали с большим пассажиропотоком. Он традиционно усиливается с началом летнего сезона, а вместе с ним — отпусков и поездок в детские лагеря. Ежегодный рост пассажиропотока, видимо, оказался сюрпризом.

«Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа. На данный момент идет набор персонала, чтобы закрыть существующие пробелы в ресурсах и стабилизировать ситуацию», — обещали тогда в аэропорту.

Тогда же источники газеты «Коммерсант» в аэропортовой отрасли отмечали, что на восстановление бесперебойной доставки багажа МАШ требуется еще около 250 грузчиков.

«В Шереметьево возникла нехватка рабочих, а новые потенциальные сотрудники просто отказываются от предложенных вакансий, так как оклад слишком маленький. Кроме того, сейчас начался период отпусков — люди массово совершают полеты. Совокупность факторов и дала такой плачевный результат», — пояснял «Газете.Ru» юрист организации «Защита прав авиапассажиров» Андрей Лухин.

Тогда же гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко пообещал, что все проблемы с обработкой багажа будут решены к концу июня. «Мы переделали технологию и поняли — нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Нам потребовалось какое-то изменение. <…> В момент перестройки всегда возникают какие-то сбои», — отмечал он.

В Минтрансе в свою очередь пообещали жестко отреагировать на сбои при выдаче багажа, если ситуацию не нормализуют в кратчайшие сроки. Тем не менее в начале июня, по данным «Ведомостей», аэропорт не успевал обрабатывать по 2 тыс. единиц багажа ежедневно.

Особенно тяжело приходится пассажирам, которые летят в выходные. Так, отмечала газета, 29 и 30 июня около 9 тыс. единиц багажа пассажиров терминала «B» не вылетели вместе с людьми и высылались следующими рейсами — зачастую даже без сопроводительной информации.

Ситуация в «Шереметьево» пугает пассажиров. «Я летела международным рейсом из терминала D 20 июня – в первый раз пришлось брать чемодан в салон, так как боялась остаться без необходимых вещей в командировке, которая длилась всего два дня. Конечно, таскаться по аэропорту с чемоданом тяжело. И я такая была не одна», — рассказала «Газете.Ru» одна из пассажиров.

В «Шереметьево» позже ситуацию объяснили многочисленными опозданиями рейсов — в те дни Москве наблюдались гроза и сильный ветер. «Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут», — уточняли в МАШ.

Несмотря на обещания стабилизировать ситуацию, Минтранс, обещавший жесткую реакцию на проблемы в «Шереметьево», теперь сам сдвигает дедлайны — вместо обещанного месяца, сбои обещается устранить лишь к концу лета.

«Очевидно, что система обработки багажа не отлажена. Если бы произошел разовый сбой, после которого быстро восстановили бы работу системы — это одно, такое случается. Если проблема длится уже больше месяца, это говорит уже о несостоятельности менеджмента организации, которая занимается обработкой и выдачей багажа. Сейчас сезон отпусков, многие люди заранее купили билеты на отдых с целью забыть о проблемах дома. К сожалению, благодаря «Шереметьево», отдых у людей пойдет не по плану», — заявил «Газете.Ru» член организации «Защита прав авиапассажиров» Андрей Лухин.

Между тем в Минтрансе ранее уточнили, что только до 10 июля МАШ проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации.

«Недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом», — отмечал министр транспорта Дитрих на совещании 6 июля.

Чтобы решить проблемы, идет работа по перераспределению слотов для авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в «Шереметьево». Речь идет о пиковых нагрузках в период с 18.00 до 20.00. «Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены, — 1157 человек. Около 1,2 тысячи мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок», — пояснили в Минтрансе.

Там добавили, что также ведется перераспределение багажа в терминал «E» — это порядка 300 мест, проходящих не через терминал «D».

В министерстве подчеркнули, что для бесперебойной обработки багажа МАШ требуется еще около 400 человек. В компании сейчас занимаются приемом новых сотрудников. Отметим, что о необходимости усиления штата сообщалось еще больше месяца назад.

Тем временем, как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, за месяц МАШ повысил зарплаты грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. в мае до 200-211 тыс. рублей в июле. При этом отмечается, что эта мера не помогла решить проблемы с задержками выдачи багажа.

Между тем Генпрокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проверяет ситуацию с систематическими задержками багажа в МАШ. Июньская проверка показала, что обслуживающая компания «Шереметьево Хэндлинг» «некачественно спланировала работу по обработке большого объема багажа». В связи с этим ряд руководителей предприятия были уволены.

«Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества», — уточняли в прокуратуре 5 июля.

Также возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. «По всем поступившим обращениям пострадавших пассажиров проводятся проверки, по результатам которых решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Комиссия продолжает свою работу», — заключили в ведомстве.

«Газета.Ru» направила запрос в «Шереметьево» и Минтранс РФ с просьбой объяснить, по каким причинам ситуация с задержками багажа в МАШ не была решена оперативно, а также рассказать, как аэропорт планирует справляться с нагрузкой в отпускной сезон, учитывая нехватку грузчиков. На момент публикации ответа получено не было.