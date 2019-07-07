Мэра в отставку: Мутко возмущен действиями во время наводнения

В отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова будет проведена проверка, заявили в правительстве Иркутской области. Ранее в СМИ появилась информация, что коммунальные службы с использованием техники устраняли последствия паводка в его доме в первую очередь, передает ФАН.

На опубликованном видео демонстрировалось, как откачивается вода и расчищается участок возле коттеджа Худоногова. Кроме того, утверждалось, что простым местным жителям не оказывается никакая помощь. Впоследствии эта информация подтвердилась в ходе официальной проверки.

Вице-премьер РФ и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности мэра.

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«По результатам проверки губернатором Приангарья Сергеем Левченко будет принято решение [по дальнейшей судьбе мэра]», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

2 июля межрайонная прокуратура Иркутской области выявила нарушения в работе местных властей во время наводнения. По данным ведомства, жителей затопленных регионов даже не предупредили о надвигающейся катастрофе.

В итоге людям приходилось забираться на возвышенности и пережидать ночь там, в то время как спасатели отказывались эвакуировать даже детей и раковых больных.

По данным ведомства, своими действиями местные власти нарушили Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также указ президента РФ о создании системы экстренного оповещения населения об угрозе ЧС.

Между тем, по данным Генпрокуратуры РФ, в затопленных районах также была выявлена нехватка сотрудников миграционной службы, которые помогают людям в восстановлении документов.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Паводок начался в конце июня из-за обильных дождей. В РАН заявили, что существенное влияние оказали изменение климата в Восточной Сибири и редкое сочетание природных факторов. Среди них — нетипичные крупномасштабные воздушные массы и аномально высокие температуры в июне.

Как сообщает НСН, с начала паводка в Иркутской области было подтоплено почти 10,4 тыс. жилых домов с населением 34 тыс. 674 человека в 107 населенных пунктах. В результате наводнения погибли 22 человека, несколько десятков человек объявлены пропавшими без вести.

При этом полицейские нашли живыми 30 человек, которые ранее считались пропавшими, заявили в региональном правительстве.

«Из числa людей, зaявлявшихся кaк без вести пропaвшие во время нaводнения в Иркутской облaсти, 30 человек нaйдено живыми. Нa сегодня в списке без вести пропaвших числится 11 человек», — говорится в заявлении.

30 июня в зону стихийного бедствия в город Нижнеудинск Иркутской области направлен отряд военных ЦВО для помощи населению после поручения президента РФ Владимира Путина, сообщает «Московский комсомолец».

В зону бедствия направлены 50 военнослужащих и 20 единиц техники. Ранее президент России Владимир Путин потребовал, чтобы армия страны подключалась к борьбе с водой в Иркутской области, если появится такая необходимость.

Кроме того, российский лидер заявил, что уже сегодня необходимо начать выплаты людям, которые пострадали во время паводков. По его словам, к данному вопросу уже подключилось казначейство, а также Центробанк РФ.

Он также поручил главе Иркутской области Сергею Левченко взять под строгий контроль выплаты пострадавшим.

«Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших», — подчеркнул Путин. Кроме того, президент отметил, что в регион было направлено 662 млн руб. на разовую финансовую помощь.

После этого, уточнил глава государства, возможны дополнительные переводы на счет региона для восстановления инфраструктуры.