Смертник на борту: что случилось с малазийским Boeing

Авиационный эксперт Тим Термини выдвинул новую версию исчезновения самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines рейса MH370. Как сообщает ФАН, он предполагает, что борт мог быть захвачен злоумышленником.

Есть несколько вариантов, отметил Термини: во-первых, самолет мог захватить кто-то из экипажа, во-вторых – кто-то из пассажиров. Наконец, захватчик мог пробраться на борт самолета скрытно, до объявления посадки в аэропорту.

Крушение самолета могло быть спровоцировано сотрудником наземных служб, отмечает также эксперт. Однако его версии не пользуются особой популярностью, отмечает газета The New York Post.

Реклама

Основная версия событий – действия командира воздушного судна. Пилот Захария Ахмад Шах мог намеренно отклониться от курса, а кроме того – отрабатывал такой маневр на авиатренажере незадолго до вылета.

18 июня издание The Atlantic сообщило, что Шах мог перед отклонением от курса убить второго пилота, после чего произвел разгерметизацию самолета на высоте более 12 тыс. метров. В результате у пассажиров кончился кислород и они задохнулись перед тем, как самолет упал в Индийском океане.

Лайнер Boeing MH370 пропал с радаров над Южно-Китайским морем 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек, в их числе – 12 членов экипажа. В январе 2015 года все пассажиры и экипаж были признаны погибшими «в результате несчастного случая».

Корабли нескольких стран до января 2017 года и вели бесплодные поиски. Они велись на узкой полосе Индийского океана к западу от австралийского побережья, их площадь составляла 120 тыс. км. Не добившись результата, Австралия, Малайзия и Китай в январе 2017 года прекратили поиски, на которые за три года было потрачено $160 млн.

За все время в различных районах Индийского океана было обнаружено свыше 30 обломков, которые могли иметь отношение к пропавшему лайнеру, однако экспертиза подтвердила принадлежность пропавшему самолету лишь трех из них.

Лишь много позднее математики из США и Катара нашли объяснение тому, почему на месте пропажи малайзийского самолета Boeing 777 в океане не было найдено ни обломков, ни следов топлива. Они просчитали поведение самолета в пяти возможных вариантах падения и пришли к выводу, что

самолет вошел в воду вертикально или под тупым углом. Лишь при такой траектории фюзеляж бы не разломился на множество осколков и фрагментов.

Бывший начальник Бюро безопасности транспорта Канады Ларри Вэнс высказал мнение, что пилот планировал самоубийство, а вместе с собой убил и всех пассажиров. Согласно другим, менее популярным версиям, Boeing могли захватить террористы, после чего самолет мог быть сбит.

Экс-руководитель французской авиакомпании Proteus Airlines Марк Дюген предположил, что лайнер могли уничтожить военные США, заподозрившие угон воздушного судна террористами.

Американцы якобы перестраховались, опасаясь повторения событий 11 сентября 2001 года. В пользу этой гипотезы говорит то, что на борту по подложным паспортам находились два гражданина Ирана — Пурия Нур Мохаммад Мердад и Делавар Сейед-Мохаммадреза.

В конце июля 2018 года власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже Boeing 777-200, совершавшем рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году, передает НСН.

Эксперты так и не смогли установить причины исчезновения лайнера, заявил в ходе презентации финального отчёта о расследовании катастрофы глава малайзийской комиссии Кок Су Чон. При этом они не исключают причастности к падению судна третьей стороны.

При этом поисково-спасательная операция была начата слишком поздно — поэтому обломки самолета так и не удалось обнаружить, говорится в докладе.

Стоит отметить, что другой Boeing 777 Malaysian Airlines погиб вместе с 298 людьми на борту летом 2014 года, менее чем через полгода после пропажи MH370. Второй самолет был сбит в небе над Донбассом во время вооруженного конфликта между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Конспирологи выдвигали версии, что MH370 мог быть угнан и впоследствии «под видом MH17» был взорван на юго-востоке Украины «для провокации», а на борту якобы находились трупы, а не живые пассажиры. Впрочем, эти версии являются маргинальными и не подтверждаются известными данными о трагедиях.