«Так жить нельзя»: что коллега Воробьева передал предателю

В понедельник, 8 июля, будет принято кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву. Об этом сообщил ТАСС замполпреда Борис Кириллов, добавив, что решение будет принято на оперативном совещании.

«Утром 8 июля [полпред УрФО] Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом», — заявил Кириллов.

Он отметил, что в настоящее время работа продолжается «в обычном режиме». «С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», — считает собеседник агентства.

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В то же время в комментарии изданию Ura.Ru Борис Кириллов назвал арестованного Воробьева «предателем». «Конечно, очень печально, что так произошло. К сожалению, люди иногда просто являются предателями. Это я говорю про Воробьева», — сказал заместитель полпреда российского президента в УрФО, добавив, что «аппарат полпреда и полпред работают по графику», и в целом «ничего не изменилось» в полпредстве.

Само же задержание Воробьева прошло 4 июля, однако о нем стало известно лишь на следующий день. В сообщении силовиков не указывалась должность подозреваемого, а также не говорилось и об обстоятельствах преступления, в котором он подозревается. Были известны только его имя и фамилия.

Занимаемый пост Воробьева назвали лишь на заседании суда, куда его привезли в маске. После того, как он попросил материалы дела для ознакомления, судебный процесс стал закрытым для слушателей и журналистов.

Несмотря на то, что не указаны подробности состава его преступления, есть основания полагать, что речь может идти о передаче секретной информации или шпионаже в пользу иностранного государства. Между тем, «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации российского главы сообщает, что благодаря занимаемой должности помощника полпреда Александр Воробьев имел доступ к секретным сведениям, в частности, к государственной тайне.

По итогам заседания Лефортовский суд в Москве вынес решение арестовать помощника полпреда президента Александра Воробьева по подозрению в госизмене, согласно статье 275 УК РФ, передает РИА «Новости». Соответствующее наказание может составлять лишение свободы сроком до 20 лет с уплатой штрафа до полумиллиона рублей.

Суд постановил арестовать Воробьева на два месяца — до 4 сентября. Решение об аресте было принято в связи с ходатайством следователя ФСБ.

В настоящее время, как сообщает агентство со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы, арестованного помощника полпреда поместили в карантинную камеру следственного изолятора «Лефортово».

В то же время сторона защиты Воробьева выразила намерение обжаловать его заключение под стражу. «Считаю постановление суда незаконным и необоснованным. Мы обжалуем его», — сказал журналистам после заседания адвокат помощника полпреда президента на Урале Алексей Альянов.

Известно, что помощником полпреда президента России в УрФО Николаем Цукановым он работает с 2005 года. Тогда Цуканов был мэром города Гусева Калининградской области, а Воробьев в свои 25 лет возглавлял правовое управление города. Как отметил источник принадлежащего Григорию Березкину РБК, близкий к полпредству УФО, арестованный фактически являлся одним из самых доверенных людей Цуканова.

Факт близости к полпреду президента подтвердил и член калининградской общественной палаты, экс-депутат облдумы Соломон Гинзбург, который знаком с арестованным. «Воробьев входил в ближний круг Цуканова, Он помогал ему по служебным и личным вопросам, взаимодействовал с правоохранительными органами», — сказал собеседник издания.

В последствии Воробьев сменял должности в зависимости от смены поста Цуканова. Так, в 2017 году после того, как в течение семи лет Воробьев занимал различные руководящие должности в правительстве Калининградской области, он был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия.

С июля 2018 года, арестованный отвечал за связь УрФО и федеральных органов власти, работая в Москве, заявил РИА «Новости» замполпреда Борис Кириллов.

«Он [Александр Воробьев] курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве. И живет он в Москве, в Екатеринбурге бывает не очень часто», — сообщил Кириллов, добавив, что был в шоке, когда узнал о случившемся.