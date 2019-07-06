«Жадность закрыла глаза»: истоки трагедии в Черном море

Причиной трагедии в Черном море, когда в 100 метрах от берега около поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края перевернулся прогулочный катер «Атолл», стал перегруз – рассказал создатель судна Дмитрий Сребный.

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По словам главы компании-изготовителя, вместимость судна составляла 12 человек вместе с экипажем. После реконструкции и надстройки второй палубы в 2011 году она выросла до 20 человек, а на потерпевшем аварию судне было более 40 человек.

«На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но <...> более 40 человек на борту, это критично. Перебор», — приводит НСН слова специалиста.

По его словам, для строительства второй палубы ширина судна не должна быть меньше 6 метров. Угол устойчивости катамарана составлял 86 градусов, а за счет строительства второй палубы он уменьшился. При этом судно перевернулось на корму, а не на бок, передает ТАСС.

«На борт зашла вода, на второй палубе началась паника. В этом случае жадность владельцев глаза им закрыла на судоходные качества», — указал конструктор.

Директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев также подтвердил информацию о перегрузе катера, передает РИА «Новости».

«С перегрузом. Около 30 человек было на борту… Точно не скажу, может, больше…

Моя техника, которая спасала людей, забрала… Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше», — сказал он.

Андреев добавил, что на прогулочных транспортных средствах не должно находиться больше 12 человек. Между тем, глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил, что на борту судна было и вовсе 55 человек.

Оперативники ГУ МВД по Краснодарскому краю задержали капитана перевернувшегося судна — уроженца города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения — и передали его сотрудникам регионального Следственного комитета.

Вскоре в СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело — по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

При аварии, произошедшей 5 июля, погибли два человека: Анна Ш., 1985 года рождения, из Белгорода и Светлана А., 1977 года рождения, из Мордовии.

«Вблизи населенного пункта Джубга опрокинулся прогулочный катамаран, на борту которого, по предварительным данным, находились 20 человек. На берег были доставлены четверо детей и 14 взрослых», — рассказали в экстренных службах региона.

В мае нынешнего года сообщалось, что в столкновении большого швейцарского пассажирского теплохода Viking Sigyn с прогулочным катером Hableany на Дунае в Будапеште близ здания парламента Венгрии может быть вина украинского капитана, об этом рассказали в местной полиции.

Венгерская полиция уже допросила капитана Viking Sigyn, гражданина Украины, рассказал полковник полиции Адриан Пал. Трагедия произошла 29 мая вечером. На борту Hableany находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, судно после столкновения опрокинулось. Как сообщили в посольстве РФ в Будапеште,

граждане России не пострадали в инциденте. Всего в аварии погибли 28 человек,

передает ФАН.

В июле прошлого года в Астраханской области 27-летний местный житель взял лодку типа «Южанка» у знакомого, посадил туда девять человек (семеро из них — дети) и бесплатно повез на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района.

Река не является судоходной на этом участке, а пассажиров на борт мужчина взял, чтобы отвезти их купаться. При этом мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в региональном СК. Во время переправы, когда судно находилось в 10-15 метрах от берега, подозреваемый совершил резкий маневр, или, по другой версии, кто-то из детей пошалил, раскачав лодку. Судно опрокинулось, все пассажиры оказались в воде.

Глубина реки в месте ЧП составляет 2,5 метра. Шестерых пострадавших удалось спасти (вытаскивал их в том числе и сам лодочник). Трое детей — 2004, 2008 и 2010 годов рождения — утонули. Спустя несколько часов спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды тело самой старшей девочки. Тела остальных двух детей унесло течением.

Позднее Володарский районный суд приговорил виновного в трагедии в двум годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.