Голубая бухта смерти: в Черном море перевернулся катер

В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района Краснодарского края — прогулочный катер перевернулся примерно в 100 м от берега. Большинство пассажиров удалось спасти.

«Вблизи населенного пункта Джубга опрокинулся прогулочный катамаран, на борту которого, по предварительным данным, находились 20 человек. На берег доставлены четверо детей и 14 взрослых, одной женщине оказывается помощь», — рассказал РИА «Новости» собеседник в экстренных службах региона. Еще двое некоторое время считались пропавшими без вести.

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Если первоначально сообщалось, что на борту катера были 20 человек, то вскоре выяснилось: на прогулочном судне находились 43 человека – в пресс-службе МЧС региона рассказали РИА «Новости» что на берег доставлены 37 пострадавших. Источник добавил, что, по словам очевидцев, еще шестеро были спасены проходившими судами. «Организована работа по установлению их местонахождения», — сообщил представитель ведомства.

Позже директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев подтвердил информационному агентству, что в результате инцидента два человека погибли, несмотря на усилия, которые были приложены для спасения людей. «Это корабль «Атолл». В районе Голубой бухты он перевернулся…. Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение… Двое погибших», — сказал Андреев РИА «Новости».

Директор пляжа предположил, что причиной аварии стал тот факт, что судно было перегружено. «С перегрузом. Около 30 человек было на борту… Точно не скажу, может, больше… Моя техника, которая спасала людей, забрала… Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше», — сказал он. Андреев добавил, что на прогулочных транспортных средствах не должно находиться больше 12 человек.

Следователи уже начали проверку по факту инцидента – об этом РИА «Новости» сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ Анна Терземан. «Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря», — сказала Терземан.

Как сообщает ТАСС, владелец судна, перевернувшегося в Черном море, в настоящий момент задержан — об этом рассказал источник агентства в правоохранительных органах. «Владелец судна задержан, с ним работают сотрудники полиции», — сказал собеседник агентства. Что же касается остальных пассажиров, то со ссылкой на представителя во властных структурах региона ТАСС сообщил, что никто из спасенных пассажиров прогулочного катера не получил серьезных травм.

Это не первая трагедия на воде, произошедшая в России в этом году.

На этой неделе в Саратовской области во время прогулки по Волге перевернулась лодка с пятью пассажирами на борту. Это случилось в среду, 3 июля, в районе села Золотое примерно в километре от берега – троих человек спас проплывавший мимо рыбак, судьба еще одного мужчины неизвестна, а 56-летняя женщина погибла – ее тело водолазы позже достали из воды.

О причинах аварии рассказал портал «ЧП Саратов». Как оказалось, она произошла, когда после вечернего застолья компания из нескольких человек каталась на моторной лодке по Волге. Женщина, которая впоследствии погибла, прыгнула за борт, однако обратно самостоятельно забраться в нее не смогла. Четверо оставшихся пассажиров переместились на один борт, чтобы помочь знакомой — тогда лодка перевернулась, и все пятеро оказались в воде.

Люди, находившиеся на берегу, вызвали службу спасения, но спасти 56-летнюю женщину и 58-летнего мужчину им не удалось. Тело погибшей жительницы Красноярска, приехавшей в Саратовскую область в гости к знакомым, водолазы нашли на следующий день, об итогах поисков мужчины пока ничего не известно.