Резала до последнего: безногая россиянка отомстила мужу-тирану

В Забайкальском крае осудили женщину-инвалида, которая зарезала своего мужа, не выдержав постоянных издевательств с его стороны. Об этом сообщает РИА «Новости». Суд Карымского района признал россиянку виновной по части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство при превышении мер самообороны» и приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно.

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По данным следствия, 7 января 2019 года пьяный супруг осужденной в течение всего дня вел себя агрессивно. Он неоднократно избивал и оскорблял как свою жену, так и их несовершеннолетнего ребенка.

В тот день женщина дважды вызывала сотрудников полиции, чтобы те помогли ей справиться с мужем. Силовики провели с мужчиной профилактическую беседу, однако это не помогло. После их отъезда он снова напал на супругу, угрожая ей и ее ребенку убийством. Так как женщина в тот момент находилась без протезов, у нее не было возможности убежать.

Не выдержав давления, жительница Забайкалья схватила нож и дважды ударила им мужа. В ответ тот набросился на оппонентку с кулаками. Однако женщина продолжила наносить удары ножом, пока супруг не скончался.%

«Являясь инвалидом, К. была лишена возможности уклониться от нападения. Действия К. были обусловлены защитой. Указанное свидетельствовало о том, что К. превысила пределы необходимой обороны», — говорилось в постановлении суда.

Как пишет РИА «Новости», изначально суд первой инстанции приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы по статье 105 УК РФ «Убийство». Однако дело отправили на пересмотр. Следствие установило, что мужчина неоднократно избивал свою жену-инвалида, всячески оскорблял ее и детей. По информации из местного отдела полиции, вызовы от данной семьи поступали регулярно. Однако правоохранители не предприняли меры для предотвращения конфликтов.

В итоге суд Забайкальского края, изучив все обстоятельства дела, переквалифицировал статью, вменяемую жительнице Забайкалья, на часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». Женщине дали полтора года условно. Суд учел, что на ее иждивении находятся двое малолетних детей.

Ранее в суде города Геленджика 28-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве мужа. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти».

По данным следствия, в августе 2018 года супруг 28-летней россиянки избил ее, а затем грозился выкинуть в окно. Развернувшись, девушка схватила нож и нанесла мужу удар — от полученных ранений он скончался.

Расследование убийства длилось почти год. Адвокаты девушки настаивают на том, что их подзащитная в день преступления оборонялась. По данным юристов, муж издевался на ней на протяжении всей совместной жизни, однако суд этот во внимание не принял. Ожидается, что приговор 28-летней жительница Геленджике вынесут 12 июля, пишет сайт kp.ru.

Похожая история 29 июня 2019 года произошла в городе Стерлитамаке. В тот день двое супругов устроили застолье, однако вскоре между ними возник конфликт. Как сообщили в башкирском Следственном комитете, 58-летняя местная жительница схватила нож и вонзила его мужу в грудь. 56-летний мужчина выскочил из квартиры и убежал к соседям, которые постарались оказать ему первую помощь и вызвали скорую.

Несмотря на старания врачей, раненый скончался в больнице. Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти». Расследование этого дела продолжается.

Еще один вопиющий случай произошел в Краснодарском крае. Там 25 января 2019 года между супругами, проживающими в поселке Приморском, возник конфликт на бытовой почве.

Вскоре 40-летняя женщина схватила нож и ворвалась в комнату, где отдыхал супруг. Затем она накинулась на мужа и нанесла ему 13 ножевых ранений — мужчина скончался на месте.

О случившемся злоумышленница сообщила соседке и попросила ее вызвать скорую помощь и полицию. В результате против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». На данный момент она находится под стражей, расследование дела продолжается.