«Зачем щупал девушку?»: расправа над ликвидатором-чернобыльцем

В Москве 17-летний подросток избил 53-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова. Инцидент произошел 3 июля — парень напал на пенсионера в переходе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». В итоге последнего госпитализировали с переломами ребер, порванной связкой руки и многочисленными ушибами.

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По показаниям пострадавшего, на пенсионера напали из-за того, что он задел рукой девушку парня. «Папа дотронулся до девушки, обозначил, что хочет пройти. У него серьезное нарушение речи, говорит он плохо.

К отцу подлетел парень: «Ты зачем щупаешь мою девушку?». Начал избивать его руками, ногами», — рассказала позже дочь ликвидатора.

По словам девушки, подросток бил ее отца в область печени, трансплантацию которой он перенес год назад. Отмечается, что у Брехова инвалидность первой группы. «У него нет селезенки, прошиты вены, удален желчный пузырь. Все это последствия Чернобыля. Неужели он мало натерпелся за эту жизнь?» — добавила дочь пострадавшего.

Жена ликвидатора Наталья в свою очередь отметила, что в тот день ее супруг шел из больницы, посещение которой стало для него нормой после ликвидации аварии в Чернобыле. В 19 лет он помогал загружать песок в мешки, которые с вертолета забрасывали в реактор, в результате чего получил сильную дозу радиации. После этого у него стали отказывать ноги, перестали слушаться руки.

«В какой-то момент я начал завидовать тем, кто почти сразу умер от лучевой болезни. Мне казалось, что лучше быстро сгореть, чем мучиться с тяжелой формой инвалидности. Чернобыль ударил меня практически по всем органам: вышла из строя печень, мне удалили селезенку и желчный пузырь, я практически потерял речь», — рассказывал сам Брехов газете «МК» в прошлом месяце.

После того, как информация об избиении попала в СМИ, подросток, избивший пенсионера, поспешил объяснить свой поступок. По его словам, он защищал свою девушку от «пьяницы», который толкнул подругу «кулаком в попу». «Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Я защищал девушку. Каждый бы так сделал», — пояснил он телеканалу «360».

Также нападавший принес извинения Брехову и заверил, что готов помочь ему с восстановлением. Жена ликвидатора подчеркнула, что в полицейском участке, где она впервые увидела супруга после избиения, парень вел себя нахально и не намеревался извиняться перед пенсионером.

«Парень не извинялся, не каялся, а высказывал негодование по поводу моего поведения. В полицейском участке вместе с тем парнем находилась его девушка, которая спровоцировала конфликт. Она прижалась к стене, губы ее тряслись. Девица лепетала: «Он меня хватал». Представляете, мой Игорь схватил 17-летнюю девушку в людном месте?» — поделилась переживаниями супруга Брехова.

При этом подросток считает, что не мог причинить мужчине тяжкий вред, так как сам испытывает проблемы со здоровьем: у него якобы плохая кардиограмма и постоянные панические атаки. При этом нападавший признался, что занимался когда-то армейским рукопашным боем, фехтованием и плаванием.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Побои», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД. 17-летний юноша задержан, вскоре ему изберут меру пресечения.

Это уже не первый случай, когда злоумышленники нападают на пенсионеров. Так, в Подольске в марте 2019 года четверо мужчин проникли в дом 94-летнего ветерана ВОВ и попытались узнать у него, где в квартире хранятся медали. Ветеран отказался говорить, за что ему сломали челюсть и проломили голову.

В результате преступники все-таки унесли 22 награды — медали, знаки отличия и орден Красной Звезды. Вдобавок они украли миллион рублей, который пенсионер копил годами, а также некоторые коллекции мужчины: денежные купюры разных лет, монеты и марки.

Истекающего кровью пенсионера обнаружила соцработник, которая ежедневно посещала его квартиру. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Силовики задержали двух подозреваемых, когда они пытались сбыть один из орденов ветерана в ломбарде. Третьего поймали в ночь на 13 марта. Злоумышленникам грозит по 20 лет лишения свободы.