Скорбный список: имена всех погибших подводников

Российской министерство обороны опубликовало на своем официальном сайте имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ.

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Среди них были двое героев России — Денис Долонский и Николай Филин, пятеро капитанов 1 ранга — Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин, Константин Сомов. Кроме того, из-за пожара погибли трое капитанов 2 ранга — Александр Авдонин, Сергей Данильченко, Дмитрий Соловьев. В состав экипажа также входили подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Погибшие неоднократно участвовали в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины, отметили в ведомстве.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж подлодки состоял из уникальных военных специалистов, высококлассных профессионалов, которые проводили важные исследования по изучению гидросферы Земли.

Отметим, что подводники погибли также при исполнении своих обязанностей 1 июля. Однако о трагедии стало известно лишь на следующий день. По информации Минобороны, ЧП произошло в российских территориальных водах во время изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата проводил батиметрические измерений, когда на подлодке вспыхнул пожар.

Известно, что на борту судна находился и гражданский специалист, которого моряки успели спасти. По словам Сергей Шойгу, из охваченного огнем отсека глубоководного аппарата в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности.

«После этого моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — отметил министр обороны.

Благодаря действиям капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева удалось спасти гражданского специалиста.

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — цитирует РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подводники погибли из-за отравления продуктами горения. По словам Сергея Шойгу, всех погибших представят к государственным наградам, а министерство окажет помощь и поддержку семьям погибших.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в инстаграмме, что власти региона окажут необходимую помощь семье капитана 1 ранга Андрея Воскресенского, передает агентство.

«Вместе с ленинградцами соболезную близким моряков-подводников, погибших в Баренцевом море. Администрация окажет всю необходимую помощь семье капитана первого ранга кавалера орденов Мужества и ордена «За военные заслуги», жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского», — написал Дрозденко.

Между тем не разглашаются никакие подробности произошедшего, так как информация относится к категории гостайны. При этом в Кремле не считают это ненормальным явлением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что разглашение не всей информации соответствует российским законам.

«Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, нет повода для «подобных вопросах», так как «здесь нет ничего противозаконного, это в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о гостайне».

Между тем в связи с гибелью 14 моряков Следственный комитет начал проверку, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается главнокомандующий ВМФ.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», — сообщили в Минобороны.