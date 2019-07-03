«Не могут жить без мата»: Рада запретит сквернословие

На обсуждение комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной рады внесен проект закона «О противодействии сквернословию». Документ предполагает запрет на матерные слова в СМИ и в заявлениях публичных лиц.

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Автор законопроекта, председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что ее инициатива является «криком души».

«То количество брани нецензурной, которое присутствует в публичном пространстве сегодня — абсолютно недопустимо. И этот закон я подала не как политик, а как врач, так как это диагноз обществу, как женщина, которая хочет жить в чистой Украине, как мать, которая хочет дать детям пояснения, почему эти слова нельзя употреблять», — призналась нардеп.

По ее словам, в законопроекте помимо самого запрета и штрафов, оговариваются понятия «злословие», «публичное лицо», а также должен быть приведен перечень запрещенных слов.

В части наказаний указаны не только штрафы, но и обязательные работы на срок от 40 до 60 дней. Все деньги от штрафов предлагается направлять в фонды развития украинской культуры.

«Хочу отметить, что

в парламенте достаточно большое количество депутатов отказалось подписывать этот закон. Сказали, что они без этого не смогут жить и работать»,

— поделилась женщина.

Интересно, что неделей ранее саму украинскую делегацию в ПАСЕ обругали «трехэтажным матом на всех языках Европы в курилке Парламентской ассамблеи». Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, передает ФАН.

«Когда украинская делегация внесла эти 220 с копейками поправок, в зале была полная тишина. Но потом очень многие вышли курить. Мой приятель тоже пошел в курилку. И вот тогда, в курилке ПАСЕ, отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках», — сообщил он.

В феврале нынешнего года претенденток на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2019» от Украины Анну и Марию Опанасюк обругали в прямом эфире с использованием нецензурной лексики.

Во время прямого эфира на телеканале ATR ведущий решил узнать мнение исполнительниц по поводу принадлежности Крыма.

«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказали сестры Опанасюк.

После этого в программу позвонил один из зрителей и обругал их матом.

В том же месяце представитель президента Украины Петра Порошенко Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной рады после того, как перепутала материалы докладов.

Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, но, выйдя на трибуну, начала говорить о наблюдателях от России.

Спикер Рады Андрей Парубий остановил ее и отметил, что она докладывает не то. После чего Луценко повернулась к микрофону и нецензурно выругалась.

«Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста», — извинилась она.

Парубий призвал коллег понять Луценко, поскольку «все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а пани Ирина будет докладывать по ряду законопроектов».

Ранее украинский телеканал NewsOne выпустил серию рекламных видеороликов под названием «Сложные политические события простым человеческим языком», в одном из которых снялась народный депутат Украины Надежда Савченко. За 20 секунд видео она 11 раз использовала в своей речи нецензурные выражения.

Помимо Савченко в съемках видеороликов для телеканала NewsOne приняли участие еще двое народных депутатов. Свое умение объясняться «простым человеческим языком» продемонстрировали также Евгений Червоненко и Максим Гольдарб.

Впрочем, до «рекорда» Савченко им еще далеко — для описания политической обстановки в стране Червоненко потребовалось всего пять нецензурных выражений, Гольдарб же использовал мат всего четыре раза.

Запись с матерящейся Савченко опубликовал в своем фейсбук-аккаунте руководитель телеканала Евгений Мураев. В публикации глава NewsOne отметил, что «из песни слов не выкинешь».

В 2014 году нынешний посол Украины в Польше Андрей Дещица был отправлен в отставку с должности министра иностранных дел Украины после того, как нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, передает НСН.