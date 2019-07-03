«Мы вас найдем»: Канада не примет российские паспорта

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР по российским паспортам. Такое заявление на пресс-конференции сделала глава МИДа Христя Фриланд. Дело в том, что Канада рассматривает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса «в качестве акта агрессии против Украины», пояснила она. Власти страны осуждают это решение и признают эти документы недействительными.

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«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру», — сказала она журналистам.

Фриланд утверждает, что у властей страны есть возможности для того, чтобы идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре. При этом она отказалась вдаваться в технические детали.

Глава МИД подчеркнула — речь не идет о том, чтобы вовсе запретить жителям ДНР и ЛНР въезжать в Канаду. Они смогут подавать заявления на визу, используя украинские паспорта, которые власти Канады признают действительными.

«И эта мера также не направлена на то, чтобы препятствовать въезду в Канаду для тех, кто живет в оккупированном Донбассе», — сообщила канадский министр на пресс-конференции.

Решение канадских властей также не направлено против тех, «кто законно обладает российскими паспортами», — подчеркнула Фриланд. В свою очередь международный эксперт, публицист Евгений Бень прокомментировал ситуацию и отметил, что жители Донбасса, которые хотят получить российское гражданство, делают это, чтобы укорениться в России, а не для поездок в Канаду или Европу.

«Так что непризнание такого рода паспортов РФ явно не остановит тех, кто считает для себя нужным их получить. Зато станет дополнительным фактором, осложняющим без того не безоблачные отношения Запада с Москвой», — пояснил он.

Кроме того, вопросы вызывают слова главы МИД Канады о том, что у страны есть некие секретные возможности, чтобы вычислить среди прибывших российских граждан жителей Донбасса. В этом заявлении «уже заложен вызов международному праву в смысле признания слежки за системой делопроизводства в другой стране», отметил Бень в беседе с ФАН.

Заявление главы МИД Канады было сделано на фоне официального визита в страну президента Украины Владимира Зеленского, который провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Кроме того, в Торонто 2-4 июля проходит конференция по вопросам реформ на Украине. В мероприятии участвовали представители около 40 стран, в том числе и министры иностранных дел.

В ходе официального визита в Канаду Зеленский пообещал, что Украина продолжит курс к Евросоюзу и НАТО. «Этот выбор я всегда буду защищать… И будем приближать украинскую армию к стандартам НАТО, а Украину — к НАТО», — сказал глава государства. Зеленский также добавил, что Киев будет продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями.

В свою очередь Джастин Трюдо заявил, что Канада будет защищать суверенитет Украины и «осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. На Украине результатов референдума не признают.

В частности, Канада выделит $45 млн на помощь Украине. Более половины от этой суммы — $25 млн — будет направлено на поддержку реформ в стране.

В ходе совместной пресс-конференции Зеленский и Трюдо сообщили о планах сотрудничать в оборонной сфере. Премьер-министр отметил, что Канада готова поставить на Украину бронетехнику. «Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение», — заявил Трюдо.

Канада является третьей страной в мире по численности украинского населения после Украины и России. В настоящее время в этой стране проживают более 1,2 млн украинцев.

Канада стала первым государством, которое официально заявило, что не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса. В конце июня на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление, в котором страны-участницы выразили готовность не признавать российские паспорта жителей ЛНР и ДНР.

«Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений», – заявили в Брюсселе.

В документе значится, что Евросоюз «крайне обеспокоен» указом президента России от 24 апреля об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям Донбасса.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что вопрос об упрощенной процедуре выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер. У Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с нарушением гражданских прав в Донбассе является недопустимой, отметил он.