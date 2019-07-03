Необъявленная эпидемия: в России растет число носителей ВИЧ

За три года в 13 росссийских регионах носителями ВИЧ стали более 1% населения. При этом число субъектов РФ с высокой заболеваемостью инфекцией увеличилось до 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Роспотребнадзора за 2018 год, направленный в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

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В документе «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» отмечается, что 70% заразившихся — экономически активные граждане в возрасте от 30 до 50 лет. При этом в 35 регионах страны доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%.

В докладе Роспотребнадзора также говорится о росте количества малонаселенных городов с зараженностью ВИЧ, превышающий среднероссийские показатели в 2-4 раза. Этими городами стали Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк и другие.

Как считает академик РАН Вадим Покровский, ситуация в наиболее проблемных регионах может характеризоваться как генерализованная стадия эпидемии. Она характеризуется тем, что инфекция переходит от людей из групп риска в народ — в том числе и к беременным. «Обычно, когда в регионе заражено ВИЧ более 1% населения, беременных женщин с ВИЧ примерно такой же процент», — пояснил он в разговоре с РБК.

Покровский также отметил, что россияне заражаются ВИЧ-инфекцией в основном через гетеросексуальные контакты, поскольку не используют никаких методов контрацепции.

«Население не использует презервативы — их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается», — объяснил он

Между тем в Минздраве РФ заявили, что рост заболеваемости ВИЧ в России, зафиксированный в новом докладе Роспотребнадзора, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

«В целом по России около 20 регионов дают более 70% новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание», — пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора за 2018 год, регионом с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции стала Иркутская область. Там заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения. Еще почти по 2% заражены в Свердловской области (1804 человека на 100 тыс. населения) и в Кемеровской (1796 человек на 100 тыс.).

Ранее, 28 ноября 2018 года, Европейское бюро ВОЗ опубликовало доклад «Обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Европе». Из него следует, что наибольшее количество новых случаев заражения ВИЧ на 100 тыс. жителей в 2017 году наблюдалось в России, Украине, Белоруссии и Молдавии. Наименьшее же число заражений отметили в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.

Минздрав совместно с Роспотребназдором данные ВОЗ опроверг. В ведомствах заявили, что Россия — единственная страна в мире, внедрившая широкое обследование населения на ВИЧ и полицевой учет всех пациентов с ВИЧ-инфекцией. «В данной связи выявляемость в России выше, чем в других странах. По итогам 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране составила не 71,1 случай на 100 тыс. населения, как представлено в докладе ВОЗ и ECDC, а 58,4 случая на 100 тыс. населения», — говорилось в сообщении.

Минздрав отметил, что сравнение показателей России с показателями стран Европы не является корректным, так как ВОЗ, по их мнению, для тестирования охватил лишь 8-10% населения РФ. «Рекомендуем Европейскому бюро ВОЗ использовать опыт РФ по охвату не 8–10% населения тестированием на ВИЧ, а как минимум в 3 раза больше», — пояснили в ведомстве.

По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона носителей ВИЧ-инфекции. В это же время еще от 300 до 500 тыс. россиян не знают о своем статусе.

Между тем, как отмечается в статистике Роспотребнадзора по итогам 2015 года, регионами с самым высоким числом ВИЧ-инфицированных стали Иркутская и Самарская области с 1,7 и 1,6% зараженных людей от всего населения. Далее шли Свердловская (1,6%), Кемеровская (1,5%), Оренбургская (1,2%), Ленинградская (1,2%), Челябинская области (1%), Санкт-Петербург (1%), а также Тюменская область (1%).

Ленинградская области одна из самых первых подверглась эпидемии ВИЧ-инфекции в России, считает пресс-секретарь зампреда правительства Ленинградской области по соцвопросам Михаил Муравьев. По его словам, пик заболеваемости в регионе пришелся на нулевые, тогда как в других регионах распространение инфекции началось на пять лет позже.

«Это произошло из-за наркотрафика, который проходил через регион. Начиная с 2010 года количество новых случаев инфекции в области стабилизировалось. Однако ежегодно выявляется 1,3–1,4 тыс. вновь зараженных. По показателю заболеваемости ВИЧ-инфекцией Ленинградская область в последние пять лет не входит в число регионов с высокой заболеваемостью», — пояснил Муравьев РБК.

По данным Роспотребнадзора, Ленинградская область занимает восьмое место среди самых проблемных регионов, где 1,2% жителей являются носителями ВИЧ. Общее финансирование профилактики проблемы ежегодно увеличивается и в 2018 году достигло 115 млн рублей.