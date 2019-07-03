«Большая потеря»: что известно о погибших подводниках

Четырнадцать моряков-подводников, погибших в результате пожара на сверхмалой подводной лодке в Баренцевом море, были приписаны к войсковой части 45707 в Петергофе, что неподалеку от Петербурга. Как сообщает «Коммерсант», эта часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны – в нее входит отряд гидронавтов, выполняющих научно-исследовательские работы.

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Погибшие офицеры служили в Североморске Мурманской области, где дислоцируются атомные подводные лодки, которые выполняют функцию носителей глубоководных аппаратов, на одном из которых 1 июля произошел пожар. Имена двоих погибших назвал телеграм-канал Baza – это капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин, однако полного списка жертв трагедии пока нет.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которую провел накануне президент России Владимир Путин, стало известно, что среди погибших подводников было два Героя России.

«Экипаж — высокопрофессиональный, из четырнадцати погибших семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — сказал президент.

Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь и поддержку. Министр обороны, в свою очередь, доложил президенту об обстоятельствах трагедии и сообщил, что глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. «Проводятся мероприятия по обследованию и установлению причин произошедшего», — сказал Шойгу. Президент поручил министру обороны лично вылететь в Мурманскую область, чтобы принять участие в расследовании.

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел в понедельник, 1 июля. Он унес жизни 14 моряков-подводников, которые самостоятельно ликвидировали возгорание, но погибли в результате отравления продуктами горения. О произошедшей трагедии сообщило Минобороны. «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Позже министерство опровергло сообщения ряда СМИ, согласно которым агентство по ядерной опасности Норвегии уведомили о взрыве газа на глубоководном аппарате. В ведомстве уточнили, что подобные сообщения оно не отправляло.

Как сообщил накануне источник «Газеты.Ru» этот аппарат, предназначенный для научно-исследовательских работ, представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831 (бортовой номер – АС-31). Она способна опускаться на глубину до 6 тыс. метров, хотя на практике погружается на 3 тыс. метров.

Вооружения аппарат не несет, однако, как считают эксперты, спектр его возможностей довольно широк – в частности, он может позволять расставлять в труднодоступных местах глубоководные мины, а также проводить разведку и уничтожать кабели связи.

Как сообщал «Интерфакс», в аппарате, на котором произошел пожар, подводники занимались изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В момент возникновения пожара они производили батиметрические измерения — оценку глубин водных объектов с помощью специального оборудования.

Причины пожара предстоит установить следствию: СК РФ уже заявил о начале расследования. Как предполагает источник «Газеты.Ru», возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в электрических сетях атомной подводной станции. На данный момент известно, что 14 из 25 членов экипажа глубоководного аппарата ликвидировали очаг возгорания самостоятельно, однако отравились продуктами горения. Оставшиеся в живых подводники отбуксировали аппарат на базу: как сообщили «Газете.Ru», она находится в закрытом городе Гаджиево Мурманской области неподалеку от Североморска.