Страшный пожар: погибли 14 подводников. ОНЛАЙН

Хотя Минобороны пока не сообщает полную информацию о пожаре на аппарате, уже сейчас известно, что трагедия стала крупнейшим по числу жертв ЧП на подводных аппаратах Минобороны за последние десять лет. В ноябре 2008 года произошла авария на еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке «Нерпа» во время заводских ходовых испытаний в Японском море. Тогда погибли 20 человек, еще 21 человек пострадали.