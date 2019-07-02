Страшный пожар: погибли 14 подводников. ОНЛАЙН

Пожар на глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков — онлайн

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Пожар на российском глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков-подводников. Они отравились продуктами горения. Трагедия произошла еще 1 июля, однако известно о ней стало лишь на следующий день. Как сообщили в Минобороны, ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды. Известно, что на данный момент аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Расследование ЧП проводит аппарат главнокомандующего ВМФ России. «Газета.Ru» рассказывает подробности в онлайн режиме.
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17:52

Эксперты Пентагона в 2015 году заявляли, что АС-12 якобы является «диверсионным аппаратом», который способен разрушить подводную инфраструктуру и в случае глобальной войны может подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками. Разработка и строительство АС-12 велись в условиях повышенной секретности.

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Под­вод­ная атом­ная глу­бо­ко­вод­ная стан­ция АС-12 («Лоша­рик») Под­вод­ная атом­ная глу­бо­ко­вод­ная стан­ция АС-12 («Лоша­рик»)
Под­вод­ная атом­ная глу­бо­ко­вод­ная стан­ция АС-12 («Лоша­рик»)

Под­вод­ная атом­ная глу­бо­ко­вод­ная стан­ция АС-12 («Лоша­рик»)

Скриншот страницы журнала TopGear Russia
17:42

Глубоководная атомная подводная лодка (АПЛ) АС-12, известная как «Лошарик», не несет вооружения и может погружаться на глубину до 6 тыс. метров. АПЛ способна развивать под водой скорость до 30 узлов. Экипаж АС-12 состоит из 25 офицеров.

17:37

Хотя Минобороны пока не сообщает полную информацию о пожаре на аппарате, уже сейчас известно, что трагедия стала крупнейшим по числу жертв ЧП на подводных аппаратах Минобороны за последние десять лет. В ноябре 2008 года произошла авария на еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке «Нерпа» во время заводских ходовых испытаний в Японском море. Тогда погибли 20 человек, еще 21 человек пострадали.

17:31

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, руководящий расследованием трагедии, находится на базе в Североморске с утра 2 июля, сообщают СМИ.

17:27

Пострадавших в результате пожара на глубоководном аппарате доставили в военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в городе Североморске Мурманской области. Туда же доставлены тела погибших моряков, сообщает телеграм-канал Baza. По данным портала, трагедия произошла в Баренцевом море.

17:22

В Минобороны не уточнили, о каком именно аппарате идет речь, однако появилась информация, что пожар произошел на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Погибшие моряки составляли штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

17:14

Пламя на научно-исследовательском глубоководном аппарате возникло во время проведения батиметрических измерений — изучения глубин водоемов с помощью специального оборудования. В первом сообщении Минобороны говорилось, что пожар возник в ходе биометрических измерений.

17:04

Ранее местное издание «Североморск Life» со ссылкой на источники сообщало, что ночью на подводной лодке на Северном флоте произошел взрыв и пожар. При этом в результате ЧП пострадали люди, их госпитализировали. На данный момент материал недоступен.

16:50

На данный момент аппарат находится в военно-морской базе Североморска. Запущено расследование трагедии — его проконтролирует главнокомандующий ВМФ.

16:48

Как уточнили в Минобороны, пожар произошел при проведении биометрических измерений. Находящиеся на борту люди погибли в результате отравления продуктами горения. Ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Там отметили, что аппарат, на котором произошло ЧП, занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ.

16:40

Минобороны сообщило о пожаре, который произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате, расположенном в российских территориальных водах. Трагедия произошла еще 1 июля, однако известно о ней стало только сейчас. В результате ЧП погибли 14 моряков. «Газета.Ru» следит за новостями в онлайн-трансляции.