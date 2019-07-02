Напугали паяльником: как генерал ФСБ рассказал о своих $5 млн

Завершено расследование дела о похищении экс-замглавы управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Александра Пастушкова. Об этом сообщает «Коммерсант». СКР предъявило обвинение в похищении человека и вымогательстве по статьям 125 и 163 УК РФ двум безработным — Магомеду Гаджиеву и Роману Галушко. В настоящий момент они знакомятся с 14 томами материалов дела. После этого документы поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а далее — в суд.

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По версии следствия, которую приводит издание, инцидент с похищением генерал-майора Пастушкова произошел в конце мая 2018 года. Гаджиев и Галушко из своих источников узнали, что в загородном доме силовика может быть спрятана крупная сумма денег, и установили за ним слежку. Застав его в одиночестве, злоумышленники затащили отставника в свою машину и вывезли в полузаброшенный частный дом.

«Там похищенного начали избивать и пытать электрошокером, требуя сообщить, где он прячет деньги. По некоторым данным, генерал-майор заговорил только после того, как злоумышленники пообещали использовать для пыток раскаленный электропаяльник», — пишет «Коммерсант».

Узнав необходимую информацию, преступники поехали прямиком в элитный коттеджный поселок, где жил Пастушков с супругой и садовником. Убедившись, что в коттедже никого нет, они забрались на участок и откопали семь пластиковых контейнеров, в которых в разной валюте находилось в общей сложности $5 млн.

Вернувшись за пленником, Гаджиев и Галушко вывезли его в Раменский район и высадили на дороге. Через некоторое время Пастушкову удалось поймать проезжавшую мимо машину, которая довезла его до больницы. Там у потерпевшего сняли побои — информация о нем была передана полиции. Позже Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело.

Благодаря портретному описанию, составленному со слов экс-силовика, правоохранителям удалось быстро установить личности преступников и задержать их. Из принадлежавшей им машины также были изъяты около 200 млн рублей в различной валюте. Остальные украденные деньги, по данным следствия, они успели потратить на личные расходы – активно скупали новые машины и посещали рестораны.

После задержания оба преступника признали свою вину. Однако впоследствии приняли решение отказаться от своих слов и перестали общаться со следователем. На данный момент они утверждают, что никогда не похищали генерала и не крали его деньги.

Изменить показания решил и сам Александр Пастушков, заявивший, что стал жертвой похитителей по ошибке — как предположил экс-силовик, нападавшие перепутали его с кем-то из обеспеченных соседей. Кроме того, пострадавший Пастушков также отметил, что никаких ценностей на его участке грабители найти не могли. Отметим, что в результате арестованные деньги будут обращены в доход государства.

Самого Пастушкова ранее уличили в коррупционной деятельности и лишили практически всего имущества. Так, согласно данным 231-ой военной прокуратуры, на своей должности в управлении капитального строительства ФСБ генерал работал с 2005 года по 2015 год.

Кроме того, с 2008 года он являлся первым заместителем начальника УКС — официальный доход Пастушкова за этот период составил 19,7 млн рублей. Тем не менее, сумма, обнаруженная в рамках обысков по делу о мошенничестве в УКС ФСБ в его банковской ячейке, оказалась немного масштабнее.

Тогда у генерала в отставке были изъяты $1,1 млн и 5 млн рублей. Позже еще 614 тыс. рублей были обнаружены в квартире дочери генерала.

Вопросы у правоохранителей вызвал и загородный дом бывшего замначальника управления ФСБ, который вместе с участком оценивался в 23 млн и 13 млн рублей соответственно. В результате прокуроры и суд единогласно пришли к выводу, что Пастушков «продолжительное время скрывал от службы и общества» свои коррупционные доходы, поступавшие из незаконных источников. Согласно постановлению, он посвятил себя «нечестной службе», благодаря которой он сам и его родственники «осознанно и целенаправленно становились выгодоприобретателями от его коррупционных правонарушений».