Ливни и ветер: погода вставит нож в спину

Не успели москвичи насладиться летней погодой, как синоптики вновь прогнозируют резкое понижение температуры. 2 июля облачная погода во второй половине дня не помешает воздуху прогреться до +24°С, ночью город ожидают стандартные +15°С. Однако уже 3 июля столицу ждет похолодание до +17°С днем. В ночное время суток температура опустится и вовсе до +10°C.

Вместе с холодом в столице также прогнозируются дожди и сильный ветер. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала москвичам не прятать зонты и дождевики — особенно они потребуются ближе к 6 июля.

«Наиболее интенсивные дожди ожидаются в выходные дни. Во время рабочей недели дожди будут кратковременными. Температура воздуха в ночные часы в Москве около +10°С, а в дневные — не выше +20°С, порядка +17...+19°С. Для июля это довольно прохладная погода», — пояснила синоптик, ее слова приводит RT.

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Такие резкие колебания температуры Позднякова объяснила высоким циклоном, который задержался над северно-западной частью Европейской России. В связи с этим явлением температура опустится ниже нормы на три-четыре градуса.

Кроме того, по информации центра «Фобос», к выходным понизится атмосферное давление, что может привести к росту числа обращений за медицинской помощью к неврологам и кардиологам.

Перепады температур, которые фиксируются в начале июля, были общей тенденцией для первого месяца лета. Первая половина июня радовала жителей столицы обилием солнечных дней и показателями на термометре, превышающими +25°С, однако уже во второй части месяца Москву настигла облачная погода с сильным дождем и температурой +11…13°С.

Как отмечала ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк, причиной резкого похолодания стал циклонический вихрь. Это явление представляет из себя поднимающуюся или опускающуюся массу жидкости, которая вращается вокруг вертикальной оси и вызывает ухудшение погоды. «Более того, вихрь будет углубляться, увеличиваться по площади, обрушатся сильнейшие дожди на столичный регион», — поясняла синоптик.

Причиной непогоды также мог стать североатлантический циклон. Такую версию приводил специалист метеобюро Евгений Тишковец. По его словам, именно циклон притягивает полярные массы воздуха и затяжные дожди. Это явление также приводит к скачкам в атмосферном давлении. «Такие резкие колебания с 750 до 728 мм ощутимо коснутся людей с астмой, аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них это будет серьезное испытание. В субботу будет уже 736 мм рт. ст. Такие колебания называются барической пилой», — отмечал синоптик в разговоре с «Вечерней Москво1».

По данным «Фобоса», в июне среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-7 градусов. «В конце месяца среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 3-4 градуса. На 9 часов утра 29 июня на главной метеостанции Москвы — ВДНХ — общее количество осадков, выпавших с начала июня, составляет 62,6 мм при норме 75 мм», — отмечали в центре погоды.

Порывистый ветер и обильные осадки в конце июня вынудили МЧС предпринять меры по устранению опасных ситуаций. Предприятия общественного питания закрыли летние веранды. Московские коммунальные службы в свою очередь перешли на усиленный режим работы, отмечал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Несмотря на то что МЧС рассылало москвичам предупреждения о дожде и сильном ветре, полностью обезопасить жителей столицы не удалось. Так, в Воронцовском парке, расположенном на юго-востоке Москвы, девушка получила травмы от упавшей на нее ветки.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о климатической обстановке, которая ждет москвичей в июле. По данным синоптиков, сентябрьская погода больше не потревожит столицу в летний сезон. Средняя температура месяца обещает превысить норму примерно на полградуса — воздух прогреется больше, чем на +24°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого приводит «Российская газета», заявил, что самые жаркие дни лета в средней полосе России придутся на конец июля. «Если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — уточнил синоптик.

Он отметил, что ждать таких температур придется еще месяц, так как земная поверхность прогревается медленно. После 20 июля тепло достигнет деятельного слоя суши — только тогда почва начнет отдавать тепло атмосфере.