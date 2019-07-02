Инсульты и тромбы: от чего россиянки гибнут за границей

В одном из греческих отелей, расположенном в Афинах, обнаружено тело 30-летней жительницы Уфы Альмиры Захаровой. Об этом сообщает портал UFA1.ru.

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Близкие Захаровой сообщили, что последний раз Альмира выходила на связь 24 июня. Скончалась девушка на следующий день, 25 июня. Во время вскрытия выяснилось, что она умерла в результате инсульта. Друзья узнали о смерти спустя три дня и передали информацию родственникам уфимки.

«Не знаем, почему полиция Греции сразу не связалась с консульством, почему никто не вышел на связь с родителями или родственниками. Вопросов много, ответов нет», ‒ сообщила подруга умершей.

По данным портала «UfacityNews», 29 июня друзья Альмиры Захаровой связались с представителем посольства России в Афинах. Через него им удалось узнать, где сейчас находится тело девушки и ее документы.

Подруга жительницы Уфы Светлана Ягодкина позже рассказала, что девушка улетела на отдых самостоятельно, а не в составе тура. Из-за этого могут возникнуть проблемы с транспортировкой тела. «Она поехала в Грецию отдохнуть к своему молодому человеку. Альмира всегда была яркой, красивой девушкой, у нее много друзей — сейчас они звонят, сопереживают», — написала на своей странице в соцсетях еще одна подруга скончавшейся.

Теперь перед друзьями и родственниками Альмиры Захаровой стоит вопрос, как вернуть ее тело на родину. По словам родственников, стоимость транспортировки тела из Греции в Россию составит 300 тыс. рублей.

«Это только чтобы привезти ее в Уфу. Потом нужна помощь с похоронами и много других трат. Для ее мамы это неподъемная сумма, поэтому мы просим всех, кто знал и помнит Алечку, помочь, чем сможете», ‒ пояснила порталу «UfacityNews» подруга погибшей Диана Р.

Трагическая история ранее произошла и в Таиланде. 15 июня в южной Паттайе мотоцикл сбил 35-летнюю российскую туристку Анну Кисину. Прибывшие на место ЧП медики срочно повезли ее в клинику с множественными переломами. Однако спасти россиянку так и не удалось — она умерла до приезда в больницу.

Известно, что Кисина родилась в Комсомольске-на-Амуре, однако последние несколько лет жила в Санкт-Петербурге. Родственники забили тревогу после того, как девушка неделю не выходила на связь. По фотографиям с места ДТП погибшую туристку опознала сестра.

Еще один инцидент со смертью российской туристки произошел 12 июня на Бали. По данным сайту kp.ru, 35-летняя жительница Волгограда Наталья приехала на остров, чтобы продлить визу.

Девушка несколько лет страдала диабетом, однако именно во время поездки у нее случился острый приступ, который вызвал диабетическую кому. Лечение в индонезийском госпитале оказалось не по карману родственникам, страховку также найти не удалось.

Счет за первые сутки в стационаре составил почти тысячу долларов. Подруга Натальи Алина Далаева все это время находилась рядом с девушкой, именно она организовала сбор средств.

Местные врачи провели необходимые реанимационные действия, подключили девушку к аппарату искусственной вентиляции легких, назначили лечение инсулином. Однако спасти жительницу Волгограда не получилось. Она умерла на больничной койке.

Еще одна трагическая история в мае 2019 года произошла в городе Сосуа Доминиканской республики. Как писал ТАСС, 31-летняя жительница Саранска Мария Черемушкина приехала в этот населенный пункт, чтобы отдохнуть, но через четыре дня перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что в ночь на 30 мая туристка почувствовала недомогание и вызвала такси, чтобы доехать до больницы, однако скончалась до приезда в медицинское учреждение. По словам медиков, жительница Саранска умерла из-за оторвавшегося тромба. Как уточняет агентство, туроператор отказался оплачивать доставку тела Черемушкиной в Россию. Авиакомпании запросили за эту услугу 1,5 млн рублей.

Ранее СМИ также сообщали о несчастном случае, который произошел с российской туристкой в Таиланде. Как пишет издание Lenta.Ru, Елена Кусовникова приехала на отдых с подругой. По словам приятельницы, 6 марта 2019 года они вернулись в отель около часа ночи. Девушка ушла спать к себе в номер, а позже ее разбудили сотрудники полиции, которые заявили о гибели подруги.

Тело Кусовниковой обнаружили под балконом отеля. По мнению врачей девушка скончалась из-за травмы головы, которая была получена в результате падения.

По данным издания «Phuket.News», во время осмотра места происшествия на балконе была найдена недопитая бутылка пива. Силовики считают, что россиянка в состоянии алкогольного опьянения случайно упала с балкона.