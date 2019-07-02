«Хотелось плюнуть мэру в лицо»: как власти бросили подтопленцев

В работе органов МЧС и местного самоуправления в пострадавшей от подтопления Иркутской области обнаружены серьезные нарушения. Об этом сообщили в Тайшетской межрайонной прокуратуре.

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По данным ведомства, своими действиями местные власти нарушили Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также указ президента РФ о создании системы экстренного оповещения населения об угрозе ЧС.

«Администрацией муниципального образования «Тайшетский район» информирование населения о чрезвычайных ситуациях осуществлялось на ненадлежащем уровне.

Не было обеспечено своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе, о правилах поведения и способах защиты в такой ситуации», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, администрация не организовала своевременную эвакуацию местных жителей на территориях Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований. «Силы и средства, направленные на спасение и жизнеобеспечение людей указанных муниципальных образований, не направлялись, что создало угрозу жизни и здоровью граждан, повлекло причинение имущественного ущерба гражданам и организациям», — уточнили в ведомстве. Межрайонная прокуратура вынесла властям представление об устранении выявленных нарушений.

В прокуратуре Иркутской области также выявили факт отказа жителям подтопленной деревни Соляная и села Рождественское Тайшетского района в выдаче единовременной помощи. Аналогичную ситуацию также зафиксировали в Нижнеудинском районе, где людей отказывались включить в список на получение выплат из-за отсутствия прописки, а также не выдавали им единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

«В прокуратуру области по телефону горячей линии обратилась жительница Нижнеудинского района по факту отказа в выплате ее престарелому свекру 10 тыс. рублей в связи с отсутствием регистрации в доме, принадлежащем ему на праве собственности. В связи с этим прокурором Нижнеудинского района незамедлительно проведена проверка, выявлен факт необоснованного отказа, готовятся меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Между тем, по данным Генпрокуратуры РФ, в затопленных районах также была выявлена нехватка сотрудников миграционной службы, которые помогают людям в восстановлении документов.

«Городским и районным прокурорам дополнительно направлены методические рекомендации (алгоритмы действий прокуроров) для проверки исполнения законодательства о защите населения и территорий от ЧС в отношении органов МЧС и местного самоуправления», — пояснили в ГП.

«Газета.Ru» направила запросы в МЧС РФ, а также в региональное отделение ведомства с просьбой назвать причины сбоев в работе органов. На момент публикации материала ответы предоставлены не были.

На нарушения работы властей ранее обратили внимание и сами местные жители. В частности возмущение людей вызвал тот факт, что о предстоящем масштабном наводнении их никто не оповестил заранее.

«Я вчера смотрела выступление нашего мэра, и просто хотелось подойти и плюнуть ему в лицо. Он сказал, что люди были оповещены, но они до конца не верили, поэтому никто не уходил. Такого не было, люди не были оповещены, они вообще не были к этому готовы. Сестра моего мужа говорит, что они спасались на крыше, потому что не ожидали такого», — заявила жительница города Тулуна Алена Баженова, ее слова цитирует «Тайга.Инфо».

По словам женщины, чиновники и спасатели уверяли людей, что катастрофы не случится и дамба выдержит поток воды, поэтому ни у кого не возникало мыслей собирать вещи и уходить. «Я конкретно спросила у спасателей МЧС: «Нас будет топить?» Они говорят: «Нет». Через два часа у нас прорывает дамбу, и начинает топить людей на соседних улицах. Никто вообще не предупредил, официальные власти ни разу к нам не приехали, — рассказывает Баженова. — И все, что сейчас говорится от лица нашего мэра, что они все сделали, — ничего они не сделали. Полгорода в воде, и люди лишились жилья».

О бездействии властей также рассказали жители поселка Соляная — они пострадали от наводнения одни из первых. По их словам, за окном уже происходил апокалипсис, однако в районной администрации продолжали твердить: «Не переживайте, все под контролем».

«В итоге мы сидели и смотрели на воду, как она подбирается к поселку. Я в какой-то момент плюнула, собрала документы и пошла в Дом культуры, который на горе. Так нас три семьи там и спаслось», – сообщила изданию «Сибирь.Реалии» Анастасия Михалева.

Однако добраться к Дому культуры удалось далеко не всем. По словам жительницы Соляной, многие люди остались в своих домах, так как поверили чиновникам. Позже, когда вода уже была повсюду, им приходилось забираться на другие возвышенности и ночевать прямо на земле.

«Все – старики, дети, даже беременные — спали на траве, кто что с собой взял, тем и укрывались. Некоторые, правда, не уходили, ночевали на крышах своих домов», — рассказала женщина.

Как уточнила местная жительница, людей даже не пытались эвакуировать, несмотря на критические условия: «К нам же прилетели после звонков с просьбами о помощи МЧС. Сказали: «Нет таких полномочий» — и улетели».

Кроме того, среди ночевавших на земле людей оказалась больная сахарным диабетом девочка, у которой резко ухудшились показатели, а также недавно прооперированная из-за рака груди женщина, нуждавшаяся в плановой капельнице. Однако спасатели проигнорировали просьбы помочь даже им, подчеркнула Михалева.

По словам жителей Соляной, в местной администрации на звонки им также не отвечали. При этом глава муниципального образования, в которое входит поселок, Юрий Донской появился на месте ЧП только после объявления о режиме ЧС во всем регионе. «Бегал тут вместе со спасателями, суетился. Это был, к слову, единственный день за всю неделю, что глава у нас появился. Но к тому времени вода у нас уже на спад пошла», — рассказал Михалев.

Попытка властей помочь пострадавшим продуктовыми ресурсами также оказалась провальной — по словам семьи Михалевых, продукты оказались непригодными для употребления:

«В пятницу чиновники привезли с собой воду и консервы, но тушенка и кабачковая икра оказались просроченными. Пришлось отдать собакам».

Купить продукты самостоятельно у людей возможности нет — все автодороги перекрыты, а передвигаться на лодках спасатели запрещают. «Город как будто на военном положении — транспорт не ходит, ни частный, ни общественный. Продукты в незатопленных магазинах вроде есть и, насколько я успела заметить, – по нормальным ценам. Но вот хлеба дефицит, так как хлебозавод отрезан. Некоторые жители пишут, что к ним приезжают машины с хлебом – по 100 рублей за булку продают», — рассказала «Сибирь. Реалии» Евгения Немченко.

Недовольство в Сети также вызвал тот факт, что на мешках и коробках с гуманитарной помощью для подтопленцам располагался логотип партии «Единая Россия». Соответствующие фотографии были опубликованы в соцсетях. Позже в региональном отделении ЕР извинились за инцидент и пояснили, что изначально рассматривали помощь пострадавшим как внепартийную акцию. По словам руководителя отделения Ольги Уватовой, «не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь».

«У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок. Грузы отправлялись так же быстро, как и поступали», — объяснила она.

Напомним, что режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, приведенным главой региона Сергеем Левченко, жертвами непогоды стали 18 человек.

В региональном управлении МЧС ранее сообщили, что пропавшими без вести числятся 17 человек. Позже спасатели обнаружили четверо из них живыми, судьба еще 13 остается неизвестной.

Экспертам также удалось определить причины, которые могли привести к самому крупному за последние годы паводку в Иркутской области. Так, по словам и. о. завкафедрой базовой кафедры Института солнечно-земной физики СО РАН Инны Латышевой, существенное влияние оказали изменение климата в Восточной Сибири и редкое сочетание природных факторов. Среди них — нетипичные крупномасштабные воздушные массы и аномально высокие температуры в июне.