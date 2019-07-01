«Не трогай эту тему»: что показало расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве. Сам Голунов ранее заявил, что его начали преследовать, чтобы не дать опубликовать именно этот материал. В зале суда он рассказал, что получал угрозы в связи с подготовкой текста, а также предыдущей его части.

По словам журналиста, источники в ходе бесед предупреждали его: «Не надо трогать эту тему».

Голунов завершил работу над расследованием уже после выхода из-под домашнего ареста. Материал вышел 1 июля — это вторая часть расследования журналиста об устройстве похоронного бизнеса в столице и области. В тексте сообщается, что московские кладбища начали контролировать выходцы из Ставропольского края, которые до этого не имели опыта работы в похоронном бизнесе.

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Голунов также отмечает, что эти люди связаны с высокопоставленными сотрудниками УФСБ по Москве. Топ-менеджеры похоронного предприятия, а также офицеры ФСБ, о которых идет речь в материале, пока не предоставили никаких официальных комментариев в связи с опубликованным расследованием.

Тем не менее ранее заявление сделал отец одного из героев расследования. Экс-помощник министра обороны России Игорь Медоев опроверг причастность себя и своего сына Марата Медоева к незаконному уголовному преследованию Голунова.

«Я попрошу его [Голунова] написать, что мы не имеем отношения к его аресту. Мой сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом.

Журналисты занимаются «fakenews», когда пишут, что его семья каким-то образом причастна», — заявил Медоев-старший журналистам.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. При обыске у него в сумке, а позднее и в квартире обнаружили наркотические вещества. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов с самого начала настаивал, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в столице проходили круглосуточные пикеты в поддержку Голунова у здания главного управления МВД по Москве.

Уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, признав, что его причастность к преступлению не доказана. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, такое решение было принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Спустя два дня президент России подписал указ об увольнении начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника этого ведомства Андрея Пучкова — их подчиненные разрабатывали и задерживали Голунова. Ранее о смещении их с должности ходатайствовал глава МВД.

После прекращения дела Голунова в отношении оперативников, участвовавших в задержании журналиста, началась внутренняя проверка. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по ее итогам в работе полицейских были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру. 22 июня стало известно, что глава МВД лично побеседовал с оперативниками, которые участвовали в задержании Голунова. РБК со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Колокольцев 11 июня допросил оперативников и их начальство для того, чтобы узнать полную картину случившегося.

Беседа состоялась еще до того, как дело Голунова официально признали закрытым и журналиста отпустили.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве сообщали, что в связи с делом Голунова в отставку подал замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов.

29 июня президент России прокомментировал дело Голунова на пресс-конференции в Осаке по итогам саммита «большой двадцатки». «Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — заявил Путин.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить наказание за подбрасывание наркотиков. «Вот здесь я бы усилила меры наказания максимально возможно. Это недопустимая вещь», — сказала сенатор.

При этом она высказалась против того, чтобы ослаблять антинаркотическое законодательство. «Распространение наркотиков — это тяжелое преступление, наркомания — это опасная вещь, и ни в коей мере <...> нельзя из-за этой истории менять законодательство», — пояснила Матвиенко.