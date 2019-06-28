Тысячи домов: жуткий потоп в Иркутской области

Несовершеннолетний ребенок и пожилой мужчина утонули во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По информации ведомства, инцидент произошел поздно вечером 27 июля.

«Шесть человек при самостоятельной эвакуации из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась. В результате произошедшего два человека до сих пор не найдены, со слов очевидцев их унесло течением», — уточнили в СК.

По факту исчезновения 8-летнего мальчика и 86-летнего пенсионера в региональном следкоме запущена проверка. Кроме того, правоохранителя обещают изучить деятельность должностных лиц, отвечавших за эвакуацию населения.

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При этом, по словам заммэра по социальным вопросам Тулунского района Владимира Карпенко, пенсионер и его внук изначально отказались от общей эвакуации, которую власти предлагали за несколько часов до наступления критической ситуации.

«Уже около 23.00 начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей», — сообщил Карпенко.

Председатель региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Руслан Болотов заявил, что сейчас спецслужбы должны делать все, чтобы избежать подобных инцидентов. Главная задача — оперативно информировать население о правилах эвакуации, подчеркнул он.

«Важно пытаться доводить до людей информацию, в течение какого времени к ним прибудут спасатели. Выход или попытка выхода на водную поверхность с применением плавсредств без связи со спасателями должна быть запрещена», — заявил Болотов.

В настоящий момент в Иркутской области действует режим ЧС. По последней информации, в 20 населенных пунктах подтоплены 2,39 тыс. жилых домов с населением около 6 тыс. человек.

В одном только Нижнеудинском районе от внешнего мира отрезаны 18 населенных пунктов – в зоне подтопления оказались три детских сада, две школы, районная больница, кондитерская фабрика и несколько административных зданий.

Кроме того, в районе также отключены две электростанции, в связи с чем без света остались 3,5 тыс. человек. Остановлены два водозабора, не работает канализация. Повреждены также 13 автомобильных мостов — при этом два из них расположены на федеральной трассе. Подтоплены 16 участков дорог местного значения.

По данным МЧС, в Тулунском районе на реке Кирей уровень воды превысил критическую отметку почти в два раза и достиг 552 см. Спасатели уже эвакуировали 842 человека, в том числе 181 ребенка. В настоящий момент они находятся в 17 пунктах временного размещения.

Кроме того, для пострадавших от паводка в Иркутской области открыта горячая линия МЧС РФ, с помощью которой люди могут получить любую информацию о ситуации и принимаемых мерах, а также психологическую поддержку.

Опасная ситуация в регионе сохранится до наступления следующей недели, предупреждают специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, до понедельника на реке Ия у города Тулуна продолжится повышение уровня воды до отметок 950-1050 см, на реке Оке у села Ухтуй — до отметок 480-540 см, на реке Бирюсе у села Шиткино — до отметок 600-650 см.

В настоящий момент Минстрою и Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта региона уже поручено обследовать подтопленные жилые дома и другие здания для определения объема восстановительных работ. Специалисты также контролируют обеспечение людей питьевой водой, продуктами и медикаментами в полной мере, сообщается на официальном портале Иркутской области.

Несколькими днями ранее стало известно об эвакуации детского оздоровительного лагеря в Иркутской области, которому также угрожало подтопление. Об этом сообщало ГУМЧС региона.

«Из детского оздоровительного лагеря «Заря», находящегося на берегу реки Уды в трех километрах от Нижнеудинска, силами местной администрации заблаговременно эвакуировали 419 человек, в числе которых 351 ребенок и 68 работников лагеря», — отмечали в ведомстве. После эвакуации 120 иногородних детей перевезли в пункт временного размещения, а за теми, кто проживает в Нижнеудинске, приехали родители.