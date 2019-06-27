Убил мать и сына: как мужчина отомстил возлюбленной

В Белгородской области полиция разыскивает мужчину, который расстрелял из ружья четырех человек. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, убийство произошло вечером 26 июня.

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В квартиру к своей бывшей сожительнице ворвался 37-летний мужчина с огнестрельным оружием. В дверях его встретила 72-летняя мать женщины. Мужчина выстрелил несколько раз и попал в пенсионерку, а также в ее 10-летнего внука. Кроме того, нападавший ранил саму 34-летнюю женщину и находившегося с ней мужчину. Пенсионерка и мальчик скончались на месте, его мать и еще один мужчина госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статьям «Об убийстве двух и более лиц», «Убийстве малолетнего» и «Покушении на убийство двух и более лиц». Правоохранители уже установили личность подозреваемого, расследование продолжается.

После преступления в области был объявлен план «Перехват». В течение ночи правоохранители проверяли автомобили в регионе. В соцсетях распространены ориентировки с приметами преступника.

Уточняется, что он вооружен и может передвигаться на автомобилях ВАЗ-2109, «Мазда 6» или «Шкода».

25 июня Иркутский областной суд вынес приговор двум жителям поселка Усть-Ордынский 19 и 20 лет, которые устроили кровавую бойню в семье бывшей 16-летней возлюбленной одного из них.

В региональном Следственном управлении СК РФ сообщили, утром 22 апреля прошлого года злоумышленники пробрались на территорию дома, где жила экс-возлюбленная и ее семья. В этот момент дома находились пять человек. Молодые люди вооружились ножом, топором и ножницами, ворвались в дом и стали наносить удары, поочередно убивая всех его жителей.

16-летняя девушка с полуторагодовалым ребенком на руках выпрыгнула из окна дома, однако один из нападавших догнал ее и нанес множественные колото-резанные ранения ей и ребенку. От травм на месте скончались 32-летняя хозяйка дома и ее 65-летний родственник.

16-летняя девушка и ее 36-летний отец получили тяжелые ранения, но их удалось спасти. Ребенок получил легкие ранения.

Злоумышленников вскоре задержали, на допросе один из них рассказал, что они с приятелем решили напасть на жителей дома из ревности к девушке. Суд признал молодых людей виновными в двойном убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью. Один из обвиняемых получил 23 года колонии строгого режима, второй — 16,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще одно двойное нападение из ревности совершили жители Омска в начале апреля этого года. Двое мужчин 23 и 22 лет напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, сообщили в региональном управление СКР.

Ранее подозреваемые проживали в одной съемной квартире с подругами. Обе пары распались, и девушки стали встречаться и жить в той же квартире с другими мужчинами. Вечером перед убийством подозреваемые выпили бутылку водки и решили пойти экс-подругам, чтобы разобраться с их новыми ухажерами.

Злоумышленники открыли дверь оставшимися у них ключами и напали на молодых людей с ножами. Один из них ударил 21-летнюю жертву в грудь и спину, второй поранил колено 24-летнему потерпевшему. Один злоумышленник испугался, когда увидел, что мужчина упал, и попытался оказать ему помощь, однако затем оба подозреваемых решили скрыться с места преступления.

Свидетелями преступления стали сами девушки, а также полуторагодовалый ребенок одной из них. Как сообщили в главке МВД, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых уже через полчаса после преступления. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

1 апреля Касимовский районный суд Рязанской области приговорил 48-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь с 25 на 26 марта прошлого года в квартире женщины, которая сожительствовала с погибшим и ранее встречалась с осужденным. Мужчины подрались, и осужденный кулаком ударил соперника в голову и грудь, а также ногой в область живота. После избиения потерпевший лег на диван и позже скончался от травм.

В ходе расследования экспертиза установила, что смерть наступила в результате тупой травмы живота — разрыва печени, кровоподтека на передней брюшной стенке и кровоизлияния в мягкие ткани. Когда подсудимый понял, что убил человека, то попытался избавиться от тела: на своем автомобиле он вывез труп за город и оставил недалеко от автодороги. В ходе суда мужчина себя виновным не признал, утверждая, что погибший неоднократно падал в тот вечер.