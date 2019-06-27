Москвичам не поздоровится: погода заставит страдать

В пятницу в Москве будет зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 728 мм рт. ст: оно скажется и на гипотониках, и на гипертониках — у первых еще сильнее понизится, у вторых — напротив, понизится. Плохое самочувствие москвичей будет связано и с похолоданием и дождям — в общем, пятница окажется для столичных жителей крайне неприятной. Как «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос», днем 28 июня прогнозируется +16…+18°С. К ночи интенсивность осадков, а столбики термометров опустятся до +10…+12°С. Ветер в дневное время ожидается западный, ночное — северо-западный, 6-11 м/с. Местами с порывами.

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В этот вечер стоит воздержаться от саморазрушительных развлечений — при таком низком давлении особенно противопоказан алкоголь, поэтому пятницу стоит провести дома, в спокойной обстановке, избегая драм. В любой непонятной ситуации лучше всего — испечь пирог. Разумеется, с сезонными фруктами.

Идеальный летний десерт — перевернутый пирог с абрикосами, который спасет вас, если вы случайно купили не совсем удачные фрукты.

На дно формы для выпечки нужно насыпать тонкий слой сахара и ненадолго поставить ее на огонь, чтобы образовалась карамель. В полученную массу выкладываем половинки абрикосов, а сверху закрываем их тестом. Для приготовления теста взобьем 200 г размягченного масла со 175 г сахара, добавим два яйца и 75 мл молока, хорошенько снова взобьем миксером и всыпем в получившуюся массу 280 г муки, чайную ложку разрыхлителя и 100 г молотого миндаля — для легкого миндального вкуса, который так идет абрикосам. Тесто выйдет густым, но не пугайтесь — выложите его ложками поверх абрикосов и выпекайте до золотистого цвета. Результат успокоит мятущуюся душу москвича: да, за окном осень, зато на кухне божественный запах

В субботу, 29 июня, столица окажется в тыловой, холодной части уходящего на восток циклона. Дожди ослабнут и постепенно прекратятся, однако температура воздуха продолжит падать. Днем ожидается +10…+12°С с кратковременным дождем. Ночью осадки прекратятся — в городе похолодает до +8…+10°С. Ветер северо-западный, 3-9 м/с. Атмосферный фон вырастет до 735 мм рт. ст.

При такой погоде выходить на улицу, конечно, никому не захочется. И правильно: и дома есть, чем заняться.

Давно ли вы разбирали, например, шкаф? Уверены, там хранятся вещи, которые вам не нужны, а кому-то могут очень даже пригодиться.

Старую одежду, которую вы не носили больше трех лет и уже точно не будете, можно сложить в пакеты и отнести в пункты приема. В столице, например. действуют благотворительные магазины Charity Shop и «Лавка радостей» и восемь точек «Добрый ящик», где тоже можно оставить ненужные вещи.

К воскресенью циклон пощадит москвичей и покинет столицу. С ростом атмосферного давления (742 мм рт. ст.) в облаках появятся прояснения, небольшие дожди пройдут лишь местами. В дневное время синоптики прогнозируют +20…+22°С, а в ночное — +7…+9°С. Ветер в течение дня западный, северо-западный, 2-8 м/с.

Не будет ничего удивительного в том, что жителям столицы захочется, наконец, выйти на улицу и посмотреть, как город пережил сентябрьский холод в июне.

Хорошей идеей будет отправиться в парк «Зарядье» и заглянуть на Китайгородскую стену: на городском укреплении, выстроенном в 1534 году всего лишь за два месяца (можно только представить сколько сил потратили на это жители средневековой Москвы), проходит выставка «Крепостная артиллерия Московского царства XV-XVII веков». Интересна она, конечно, будет детям: старинные пушки — вещь завораживающая.

С наступлением июля в Москву устремятся теплые и сухие воздушные массы, благодаря которым дожди прекратятся, а температура вернется к норме. Днем в понедельник, 1 июля, ожидается +23…+25°С, а ночью — +14…+16°С. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон практически не изменится — 743 мм рт. ст.

Во вторник, 2 июля, погоду в столице будет определять гребень антициклона. Днем осадков не ожидается, температура составит +25…+27°С.

Ближе к ночи в городе прольется небольшой дождь — похолодает до +14…+16°С. Ветер в течение дня юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление понизится до 740 мм рт. ст., что ниже нормы, но все же не так страшно, как в пятницу 28 июня.

3 июля, в среду, в Москву вернется дождливая и ветреная погода — не исключены и грозы. Дневная температура составит +17…+22°С, а ночная опустится до +7…+12°С. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с — при грозе порывистый. Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст.

В четверг, 4 июля, столица окажется в западной части циклона — в городе пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура ожидается существенно ниже нормы. Днем будет прохладно — +12…+17°С. Подморозит и ночью — синоптики обещают +7…+12°С. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст.

Неделя завершится приходом антициклона, который прекратит осадки в Москве и принесет солнечную, но прохладную погоду. В дневное время прогнозируется +15…+20°С, ночью — +8…+13°С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон ниже нормы — 747 мм рт. ст.

Если одеться относительно тепло, в этот пятничный вечер можно расслабиться и получить удовольствие от бесплатной экскурсии по городу: с 4 по 6 июля в Москве пройдут 10 туров в рамках форума «Мой район». Части столицы, с которыми предложат познакомиться во время экскурсии, обычно не попадают в список мест, обязательных для посещения. И очень жаль: уютная Новая Басманная, полная сюрпризов Шаболовка, загадочный Петровский парк, неожиданный поселок художников на Соколе и эффектно сбегающая к Садовому кольцу Воронцовская улица уже знакомы тем, кто с любовью гуляет по Москве, и готовы к встрече с новыми поклонниками.