Террористы атакуют Тунис: есть жертвы

В столице Туниса произошел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia. По данным СМИ, смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. Указано, что злоумышленник не смог пройти в здание и совершил взрыв на стоянке.

Местные журналисты отметили, что в результате ЧП могли погибнуть люди. По информации телеканала, пострадавшими пока числятся 5-9 человек.

Первый взрыв произошел недалеко от посольства Франции и здания МВД — на центральной городской улице Хабиба Бургибы, передает РИА «Новости». К этому инциденту также причастен смертник. Он подорвал себя рядом с полицейской машиной. По предварительным данным, из-за произошедшего погиб один сотрудник полиции. Кроме того, пострадали не менее четырех человек.

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В то же время, как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на МВД Туниса, в результате этих взрывов пострадали девять человек, передает «Российская газета».

Издание отмечает, что исполнительницей первого теракта была женщина, которая подорвала себя у французского посольства. Вероятной целью взрыва была полицейская машина. Второй взрыв, передает издание, произошел практически одновременно с первым, однако на парковке Национального антитеррористического центра взорвался заминированный автомобиль.

Сообщается, что пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов и трое мирных жителей. По данным «РГ», пока пострадавшие не установлены. В то же время в Тунисе перекрыли дороги у дворца главы государства и усилили охрану правительственных зданий.

Тем временем в посольстве России в Тунисе журналистам РИА «Новости» сообщили, что россияне не пострадали во время прогремевших взрывов.

«Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны. И на данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем телеканал Sky News Arabia обращает внимание на то, что во время первого взрыва могли пострадать туристы, так как на он произошел в центральном столичном районе. Там обычно много иностранных граждан. В то же время было высказано предположение, что атака могла быть направлена на срыв туристического сезона в Тунисе.

Арабское СМИ отмечает, что за последние годы доходы от туризма подскочили и в 2018 году составили около $1,36 млн. По информации телеканала, в 2018 году страну посетили 8,3 млн туристов, а в этом году власти ожидали рекордных 9 млн посетителей.

Несколькими месяцами ранее были совершены массовые террористические атаки во время празднования Пасхи на Шри-Ланке. В конце апреля на острове прогремела серия взрывов в местах скопления людей. В частности шесть из них практически в одно и то же время — около 8.45 местного времени (6.15 мск) — произошли в церквях и местных отелях.

Так, первый взрыв прогремел в церкви Святого Антония в районе Кочикаде в Коломбо. Второй — в 30 км севернее Коломбо, третий — в церкви в Баттикалоа на востоке острова. Кроме того, теракты были совершены примерно в это же время в трех отелях острова. За ними последовали еще два взрыва: в районе зоопарка и в районе Дематагода.

Серия взрывов, совершенных 21 апреля, считается самой крупной в истории страны. По данным портала Ada Derana, погибли 359 человек, в то же время журналисты Reuters утверждают, что количество погибших составило около 250 человек.

Более 500 получили ранения. По информации ЮНИСЕФ, в числе жертв атаки 45 детей, передает ТАСС. Большинство жертв — местные жители.

Власти Шри-Ланки подтвердили, что в серии атак были задействованы семь смертников, которые являлись гражданами государства. По словам премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, некоторые из смертников незадолго до преступления выезжали из страны. Кроме того, он отметил, что есть доказательства того, что они имели связь с зарубежными террористическими организациями.

По информации CNN, спецслужбы иностранных государств предупреждали властей островного государства об опасности терактов. В частности, по словам министра экономических реформ Шри-Ланки Харши де Силвы, взрывы стали следствием «неспособности адекватно отреагировать» на предостережения иностранных спецслужб. Он отметил, что премьера Ранила Викрамасингхе «держали в неведении», передает ТАСС.