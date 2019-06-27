«Бесплатно — даже не мечтайте»: как в школах вымогают деньги

Следственный комитет проверяет информацию о том, что в одной из школ Дзержинского района Новосибирска родителей заставили оплачивать обучение детей в старших классах. Об этом сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

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Как пояснили порталу NGS.RU возмущенные местные жители, руководство школы потребовало от родителей девятиклассников 10 тыс. рублей за двухлетнее обучение в профильном классе — то есть по 5 тыс. за 10 и 11 классы. Инициативная группа уже собрала более 20 подписей против поборов. Активисты обратились за помощью к депутатам и в районный отдел образования.

По словам матери одного из учеников Екатерины С., еще в апреле этого года родителей оповестили, что на базе школы будут созданы два профильных класса с медицинским и с экономическим уклонами. Родителям и ученикам пообещали провести строгий отбор с собеседованием. Их также предупредили, что за перевод придется заплатить.

«Я спросила, на каком основании платить пять тысяч и за что. Мне ответили, что на материально-техническое обеспечение профильных классов. Сначала сказали, что пять тысяч — это за десятый и одиннадцатый класс, а потом услышала, что за один год. <…> Выдали договоры, реквизиты для оплаты. И сказали 27-го прийти писать заявление. А отказ в обычном классе не аргументируют буквально ничем. Сказали, что даже не мечтайте, не будет никакого обычного», — рассказала Екатерина NGS.RU.

Директор школы Елена Минаева подтвердила факт создания профильных классов, однако отметила, что никаких поборов не было и не будет. По ее словам, платежные реквизиты, которые получили родители, созданы для добровольного взноса в фонд школы.

«Ни о каких даже малейших сборах вообще не идет речи. <…> Реквизиты для оплаты у них у всех на руках с начала года, у нас же есть фонд содействия школы — это общественная организация, созданная самими родителями, она существует в школе больше 10 лет. Это абсолютно добровольные пожертвования, которые никак не связаны ни с какими зачислениями, поступлениями, обучением детей, это противоречащие друг другу вещи совершенно», — рассказала она.

Минаева также сообщила, что школа перешла на федеральные стандарты среднего общего образования, которые подразумевают профильное обучение в старших классах. Желанное направление обучения родители указывают в анкетах, после чего школа формирует группы.

«У нас нет запроса на универсальные классы. Вчера родители пришли, двое с детьми очень слабыми, двоечными, и говорят: «Мы не хотим ни в медицинский, ни в экономический». Мы им говорим: «Есть же тогда колледжи, другие школы, которые открывают универсальные классы». Мы открываем профильные классы по запросам вашим же, если один или два ребенка у нас туда не вписываются, мы же не можем для двоих детей создать еще обычный универсальный класс», — добавила директор. Она вновь подчеркнула, что деньги за обучение в профильном классе от родителей не требуются. Минаева заключила, что на данный момент перевести в 10 класс в школе планируется 30 учеников.

Тем не менее следователи проверят данный инцидент на нарушение части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) ранее подсчитали, что в среднем родители ежегодно сдают по 4 тыс. рублей за ребенка на нужды школы. Согласно статистике, в 2017 году число родителей, которые недовольны сборами денег в школах, увеличилось на 1%.

При это большинство из них — 51% — уверены, что поборы необходимы для создания комфортных условий для детей во время обучения. В комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки сообщили, что больше всего обращений с жалобами на школьные поборы поступает из Краснодарского края, Челябинской области, Башкортостана, Крыма, а также из Московской, Воронежской и Тульской областей.

Скандальная история с поборами в 2017 году произошла и в городе Элисте. По данным следствия, с мая по июнь 2017 года Марина Гедерим, являясь директором средней школы №12, требовала спонсорскую помощь с родителей учеников первых классов. Она вынудила их приобрести школьную мебель под видом добровольных пожертвований.

Директор сообщила, что дети родителей, которые не приобретут мебель, будут сидеть за партами, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В общей сумме экс-директор заработала на родителях более 85,8 тыс. рублей.

Вскоре многодетная мать одного из учеников Лариса Якупова в ходе «Прямой линии» пожаловалась на поборы президенту РФ Владимиру Путину. Тот в ответ заявил о недопустимости требовать от родителей школьников приобретать учебники или мебель для школ.

В отношении Марины Гедерим было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». 10 августа 2018 года Элистинский городской суд оправдал экс-директора за отсутствием в ее действиях состава преступления. Тем не менее позже Верховный суд Калмыкии отменил данное решение и направил дело на новое рассмотрение. В итоге Гедерим оштрафовали на 50 тыс. рублей — с нее также взыскали моральный ущерб в пользу потерпевшей Якуповой в размере 30 тыс. рублей.