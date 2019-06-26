Братская могила: выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия. Об этом сообщает местный портал NGS24.ru.

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По данным СМИ, фотографию сладкого подарка прислала в редакцию одна из матерей выпускников. Женщина отметила, что портретные изображения школьников на кусках торта были похожи на могилы.

«Дети называют это могилами с надгробием. Это ужасно! Это школа! У детей должна быть радость в связи с получением аттестатов! А их с могилами ассоциируют! Тут у любого нормального человека волосы дыбом встанут,

— заявила мама выпускника. — Этика и мораль вообще отсутствуют. Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко».

По словам женщины, многие школьники «просто ушли из класса», когда увидели торт. Как выяснилось позже, идея своеобразного подарка на окончание школы принадлежала родителям учащихся. Об этом «Седьмому каналу» сообщили в самом учебном заведении.

«У нас есть предположение, что кто-то из родителей выложил эту фотографию, потому что сами дети очень обрадовались подарку. Ни у кого не возникло плохих ассоциаций. Возможно, ассоциации появились у родителей, которые не разделили этот радостный момент со своими детьми», — рассказала директор школы №143 Светлана Савенко.

Сами родители выпускников позже выразили сожаление, что их идею поняли неправильно. Кроме того, как отметила директор школы, изначально акцент был сделан на том, чтобы вместе отметить окончание учебного заведения, а не пугать детей.

«Школа и классный руководитель не имеет абсолютно никакого отношения к этой задумке — это был сюрприз для детей. Естественно, та идея, которая была воплощена с индивидуальными кусочками торта с фотографиями, была прекрасно принята детьми», — рассказала NGS24.RU представитель родительского комитета Ирина Смирнова.

По ее словам, ребята наперегонки искали свои изображения, быстро их съели и разошлись. «Идея была принята на обсуждении родительского комитета, да, может, макет был не совсем согласован, ну извините — кондитеры уже так сделали», — заключила женщина.

Вступились за сладкий подарок и сами выпускники. По их словам, он не вызвал никаких негативных ассоциация, а, наоборот, заставил посмеяться. «Мы пришли в класс, открыли торт и начали кушать. Некоторые пошутили, что это как могилки. Мы посмеялись с этого и забыли сразу же. Торт был очень вкусный, всем понравился. Никто из класса не выбегал в истерике. Все съели торт без всяких выкрутасов. Всем понравился!» — рассказала изданию одна из выпускниц.

Отправить выпускников «в последний путь» решил и мэр Владивостока Олег Гуменюк, который оговорился во время выступления в городском лицее. Об этом сообщало РИА «Восток-Медиа».

«Как говорится, в добрый путь! Еще хотел бы вас пригласить 28 июня в 15 часов на стадион «Авангард». Все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь жизни, взрослой жизни. С праздником!», — торжественно заявил мэр.

В торжественной речи глава города умудрился также обидеть и родителей учеников: «Хочу пожелать вам, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые совершили ваши родители», — сообщил детям Гуменюк.

Позже оговорка мэра вызвала широкий резонанс в соцсетях — по мнению горожан, глава города не должен допускать таких ошибок: «Единственная школа, которую ты не захочешь заканчивать. Надеюсь, на выпускной к моему сыну (через 5 лет) он не придет».

«И этого человека поставили управлять городом. Это непростительная оговорка. Это хорошо, если много дети не поняли, что он ляпнул…», — цитировали реакцию пользователей местные СМИ.

Еще один скандал на выпускном вечере разгорелся и в академии Нацгвардии в Харькове. Там сотрудники полиции начали служебную проверку после того, как на выпускном включили песню «Офицеры» Олега Газманова, который находится в «черном списке» Минкульта страны с декабря 2015 года.

«По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ», — сообщали в пресс-службе МВД Украины.