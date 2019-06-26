Капельница-убийца: пациентов отравили физраствором

В Московской области девять человек отравились физраствором из капельницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

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По данным СМИ, вечером 25 июня в приемное отделение Солнечногорской центральной районной больницы поступили девять пациентов в возрасте от 47 до 70 лет. Выяснилось, что все они утром того же дня находились на стационарном лечении в больнице поселка Ржавки. Там им ставили капельницы, в состав которых входил и физраствор.

После этого у пациентов поднялась температура и начался озноб, на скорой помощи их срочно доставили в Солнечногорск.

Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Следственный комитет России начал проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. Правоохранители опрашивают медперсонал, пациентов и других свидетелей. Эксперты изучат изъятые образцы физраствора. Кроме того, следователи просмотрят врачебную документацию, в которой содержатся сведения о поставщике препаратов.

21 июня СМИ уточнили информацию о состоянии детей, которые заразились гепатитом С во время лечения онкологии в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что не всех пострадавших могут вылечить «сегодняшними лекарствами». «Есть лекарства в мире, которые могут быть применены, но в силу возраста не ко всем они могут быть применены», — пояснил он и добавил, что по каждому ребенку есть «дорожная карта».

Глава региона также заверил, что после заражения в Приамурье модернизируют станцию переливания крови. О массовом заражении пациентов онкологического отделения больницы Благовещенска стало известно в декабре прошлого года. Тогда депутат Заксобрания области Сергей Труш рассказал, что гепатитом С заразились 26 онкобольных детей.

После того, как началась проверка, список пострадавших пациентов увеличился до 150 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в больнице. В СК РФ «Газете.Ru» сообщили, что о причинах массового заражения говорить пока рано, поскольку расследование дела еще не закончено. Об этом же сказали и в прокуратуре Амурского области.

Местное управление Роспотребнадзора провело расследование, в ходе которого выяснилось, что наиболее вероятным источником инфекции стал ребенок, которому 10 лет назад диагностировали гепатит С. Несовершеннолетний проходил лечение в том же же отделении больницы в 2008-2009 годах.

«Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента. Остальные пациенты из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции», — отмечается в опубликованном отчете ведомства.

Тем не менее не все специалисты согласны с результатами расследования. Главный внештатный детский хирург областного Минздрава Руслан Белоус ранее заявил, что проверка Роспотребнадзора основывалась «на личностных и необъективных» данных от родителей.

«Других данных, указывающих на причинно-следственную связь между выявленным вирусоносительством у пациентов и теми моментами, которые происходят в отделении в процессе лечения и переливания препаратов крови, предоставлено не было», — пояснил он.

Родители пострадавших детей направили досудебную претензию в АОДКБ, требуя выплатить компенсацию морального вреда в размере 10-15 млн рублей на каждого ребенка, зараженного гепатитом С. Руководство медучреждения отказалось выплачивать компенсации, указав, что «законные основания для компенсации морального вреда отсутствуют».

Тогда семьи стали требовать компенсации через суд. 6 мая в Благовещенском городском суде был рассмотрен первый иск — от матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в медучреждении. Родители ребенка оценили моральный вред в 10 млн рублей.

Суд отметил, что необходимо точно установить причинно-следственную связь между лечением маленькой пациентки в АОДКБ и заражением гепатитом С. В связи с этим дела о выплате компенсаций каждой семье будут рассматриваться отдельно.