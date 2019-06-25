Сексистский скандал: как директрисе все сошло с рук

Мировой суд Дзержинского района Перми постановил, что разный проходной балл для мальчиков и девочек, установленный при приеме в первый класс в гимназии № 4, не нарушает право на образование. К такому итогу суд пришел в результате рассмотрение административных дел, возбужденных в отношении учебного заведения и ее директора Татьяна Дьяковой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в гимназии.

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Дела были заведены местной прокуратурой по статье 5.57 КоАП «Нарушение права на образование», которая предусматривает снятие должностного лица с занимаемого поста на срок до двух лет.

Проверка надзорного органа посчитала незаконными фактическую гендерную дискриминацию и сам факт персонального отбора учеников пятого класса. В ведомстве отметили, что по закону такой отбор возможен лишь с пятого класса.

В результате прокуроры вынесли представление в адрес мэра Перми Дмитрия Самойлова и потребовали от него наказать главу департамента образования Людмилу Серикову, которая, по их мнению, не осуществила должный контроль за процедурой приема первоклассников. Параллельно в суд были переданы административные дела в отношении учебного заведения и его руководителя.

«Установление проходных баллов для поступления в гимназию свидетельствует о проведении образовательной организацией индивидуального отбора, что противоречит федеральному и региональному законодательству. Кроме этого, установление директором гимназии разного проходного балла для мальчиков и девочек явилось нарушением конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку», — отмечали в прокуратуре.

Однако в итоге мировой судья не усмотрел состава правонарушения — как в действиях директора Татьяны Дьяковой, так и в отношении самой гимназии. Известно, что главе учреждения грозила дисквалификация, так как ранее она уже привлекалась к ответственности по статье «Нарушение права на образование».

В итоге Дьякова отделалась выговором, который ей вынес местный департамент образования. Прокуратура тем временем запустила проверки и в других образовательных учреждениях Перми.

Отметим, что о скандальном подходе к приему первоклассников пермскому порталу «59.ru» рассказала местная жительница. Как оказалось, мальчикам для поступления в первый класс нужно набрать 65,7 балла, в то время как девочкам — 69,1.

Детский омбудсмен назвала такую практику «гендерной дискриминацией». Она пообещала проверить данный инцидент. К изучению истории приступили и в Минпросвещения РФ — там подчеркнули, что закон предусматривает свободный доступ к общему образованию. «Прием в первый класс проходит по заявлениям родителей. Школы принимают в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за школой территории, и только отсутствие мест в таковой может послужить отказом и предоставлением ребенку места в другой школе», — отметили в ведомстве.

Между тем директор оскандалившейся пермской гимназии заявила, что такие правила у них действуют уже не первый год — ранее они не вызывали вопросов. «Мы это делаем много лет, выравниваем так гендерное соотношение в классе, регулируем набор, потому что гимназия у нас гуманитарная и девочек всегда приходит, как правило, больше, чем мальчиков. Мы ничего не нарушили, прием осуществляется в соответствии с документами», — пояснила Татьяна Дьякова в разговоре с ТАСС.

Она добавила, что проходные баллы установлены лишь для тех, кто поступает на свободные места после обучения в подготовительной школе при гимназии.

Тем не менее мальчики шести-семи лет показывают более скромные результаты, нежели девочки. Из-за этого классы формируются с неравным количеством детей разного пола. Дьякова убеждена, что это может отрицательно повлиять на воспитательный процесс.

Директрису поддержал зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко. «Просто в гимназии учли сложившуюся ситуацию. Это логично, если речь идет о пубертатном возрасте, поскольку с наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков. Хотя в дальнейшем такая возрастная особенность выравнивается к 10-11 классу. Девочки действительно более прилежны в учебе и дисциплинированы», — пояснил он в эфире НСН.

Отметим, что пермская гимназия №4 входит в рейтинг 15 лучших школ региона. Осенью 2018 года она уже оказывалась в центре скандала, который разгорелся из-за того, что руководство учреждения отстранило от занятий ученицу, покрасившую волосы в розовый цвет и пришедшую на занятия в одежде без эмблемы гимназии. В итоге суд оштрафовал учебное заведение и ее руководителя на 50 и 30 тыс. рублей соответственно.