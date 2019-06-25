Захлебнулся рвотой: 21-летняя девушка напоила сына до смерти

В Хабаровске 9-месячный ребенок скончался из-за того, что его 21-летняя мать не оказывала ему должного ухода, кормила смесями с заменителем натурального молока вперемешку с алкоголем. В результате у малыша были зафиксированы выраженные дистрофические процессы и истощение. Он умер, хахлебнушвись собственной рвотой. Об этом сообщили в Следственном комитете Хабаровского края.

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По данным ведомства, девушка родила мальчика в феврале 2018 года, после чего не уделяла ему должного внимания. Ребенок был нежеланным для родителей, на учете в медучреждении по беременности и родам женщина не состояла, документы о его рождении в органах ЗАГСа не оформляла.

«Не испытывая к нему материнских чувств, в период с мая по декабрь 2018 года, перевела мальчика на минимальное, неадаптированное для грудных детей питание, которое противопоказано младенцам», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что девушка безответственно обращалась с сыном и не следила за его гигиеной, из-за чего у ребенка появились опрелости с элементами инфицирования, а также развился тяжелый дерматит. Вместо грудного молока или специальной молочной смеси она кормила его смесью из заменителя молока на основе растительных масел, манной крупы, риса и сахара в сочетании со спиртными напитками. Из-за такой «диеты» у ребенка началась задержка развития внутренних органов. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Силовики также выяснили, что обвиняемая специально не оформляла ребенку свидетельство о рождении и страховку, так как боялась, что ее могут лишить родительских прав из-за плохого ухода. На учете в поликлинике ребенок не состоял и никогда не осматривался. При этом медицинская экспертиза признала 21-летнюю девушку абсолютно здоровой и вменяемой.

В итоге хабаровчанке предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего ребенка» и 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Виновнице грозит наказание до 20 лет лишения свободы», — уточнили в региональном СК.

Безответственность среди молодых мам — явление нередкое. Так, 6 июня 2019 года 28-летняя жительница Омска убила собственную дочь из-за крошек, которые та рассыпала на пол.

По данным Следственного комитета Омской области, женщина разозлилась на девочку во время застолья с сожителем и начала с яростью запихивать девочке в рот куски хлеба, после чего та задохнулась и умерла.

Мужчина помог возлюбленной спрятать тело дочки — он завернул малышку в полотенце и спрятал в неизвестном месте. Однако спустя 10 дней сожитель обвиняемой скончался в результате алкогольной интоксикации. Заявление о пропаже девочки в полицию подала подруга семьи, которая заметила, что женщина уходила к мужчине с двумя детьми — двухлетней дочкой и трехлетним сыном — а вернулась только с мальчиком.

В настоящий момент мать-убийца задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Похожий случай произошел и в Подмосковье. 28 мая в городе Котельники молодая девушка оставила двух близнецов в местном хостеле, выйдя из помещения якобы за паспортом, оставленным в машине. Через какое-то время сотрудники заведения забеспокоились долгим отсутствием матери. Работники вышли на улицу, однако ни девушки, ни ее автомобиля там не обнаружили. После этого работники хостела вызвали полицию.

Брошенных детей в итоге госпитализировали. Состояние мальчика и девочки оценивается как удовлетворительное. Серьезных проблем со здоровьем у них нет — за исключением небольшого кашля и насморка.

Спустя несколько дней после произошедшего, 1 июня, полиция нашла и задержала горе-мать. Позже суд арестовал ее до 28 июля по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении его в опасности.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что годовалых близнецов вскоре выписали из больницы и передали замещающей семье. Она добавила, что люди, взявшие на попечение брошенных младенцев, имеют опыт воспитания приемных детей.

Ранее, в конце апреля 2018 года, мать из Нижнего Новгорода решила сжечь своих детей из-за отсутствия денег.

Как сообщали в СК РФ по Нижегородской области, она вывезла свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына на арендованной машине в лесополосу в области, где хладнокровно убила их и попыталась сжечь.

Задержать мать-убийцу полиции удалось в тот же день — она сразу же созналась в преступлении. В качестве оправдания женщина попыталась сослаться на отсутствие денег, от которого она якобы страдала после развода с мужем. По решению Нижегородского областного суда женщине предстоит отбывать 19-летний срок в колонии строгого режима.