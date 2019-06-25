Смертельный глоток: в Москве поймали отравителя с газировкой

В Москве по подозрению в серийных отравлениях горожан задержан мужчина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Реклама

«Сейчас в его квартире, которая также расположена в Басманном районе, проходит обыск, изъяты свертки с белым порошком», — рассказал собеседник издания.

О том, что в городе завелся серийный отравитель, СМИ сообщили еще в понедельник, 24 июня. Мужчина подходил к людям на улицах и в барах, знакомился с ними и предлагал выпить прохладительный напиток, в который заранее подмешивал психотропное вещество.

Когда потерпевший терял сознание, преступник забирал у него все деньги и ценности. СМИ уже окрестили злоумышленника «отравителем с газировкой».

Издание The Village провело расследование — в нем утверждается, что жертвами отравителя стали не менее 24 человек. Мужчина действовал на Чистых прудах, в парке «Горка» и в пространстве «Яма» (Хохловская площадь) — в этих районах летними вечерами собирается много молодежи.

Одной из жертв стала фоторедактор The Village Людмила Чижова, которую вместе с двумя друзьями отравили 7 июня на Чистых прудах. Как рассказала девушка, во время прогулки с ними познакомился бородатый парень, который представился Муратом. Он предложил друзьям газировку — это было последнее, что запомнила Чижова.

Девушка и ее друзья упали на газон, а грабитель стал рыться в их карманах. Двое прохожих заметили подозрительного человека, скрутили его и вызвали скорую с полицией. Один из мужчин попросил полицейских забрать с собой в качестве улик бутылки, которые валялись рядом с отравленными, однако правоохранители из ОВД по Басманному району не стали этого делать.

Девушка три дня находилась в коме — ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя три недели после ограбления Чижова ходит с тростью, ей ежедневно ставят капельницу. При этом точно не известно, каким веществом отравили девушку. В ее выписке из больницы сказано, что пациентка впала в кому из-за «неизвестного психотропного вещества».

Чижова и ее друзья написали заявления в правоохранительные органы. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье о краже и на время расследования отпустили под подписку о невыезде. После этого мужчина продолжил травить и грабить людей.

Юрист и координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, представляющий интересы Чижовой, считает, что полиция должна была сразу завести дело о грабеже, поскольку действия злоумышленника представляли прямую опасность для здоровья и жизни людей. По его словам, при первоначальном осмотре места происшествия полицейские допустили серьезную ошибку — не изъяли ту самую бутылку с газировкой.

«Серьезную помощь в расследовании могли бы оказать данные с камер видеонаблюдения, однако и они до настоящего времени не запрошены.

Только сейчас, когда потерпевшие обратились к нам, мы с ними начали предпринимать попытки к получению данных с видеокамер», — пояснил Прянишников The Village.

По сообщению издания, Чижова стала не единственной, кто впал в кому после знакомства с Муратом. Молодой человек Егор также пробыл в коме три дня и больше двух недель в реанимации. Врачи говорили родственникам, что он «либо умрет, либо останется дураком». Другие жертвы, по неофициальным данным, жаловались на регулярные обмороки и анемию после отравления, а также на суицидальные мысли.

Телеграм-канал Baza сообщает, что лишь после того, как СМИ опубликовали расследование о серийном отравителе, полицейские приступили к активным следственным действиям. Дело в том, что 24 июня в ОВД «Басманный» приехали начальник полиции УВД по ЦАО, замначальника по оперативной части УВД по ЦАО и начальник следствия УВД по ЦАО, чтобы выяснить, почему местные правоохранители до сих пор не задержали злоумышленника. Беседу по телефону курировал лично глава УВД по ЦАО генерал-майор Игорь Зиновьев, пишет Baza.

Уже спустя час был задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. В его комнате в хостеле правоохранители обанружили феназепам и несколько украденных сумок. По данным Mash, Сабанов признался, что совершил 17 ограблений, При этом, по его словам, отравил он лишь четверых горожан. Так, мужчина отрицает свою причастность к отравлению Чижовой. По его словам, когда он познакомился с девушкой и ее спутниками, те уже были сильно пьяны и потеряли сознание самостоятельно.

Согласно показаниям задержанного, он ждал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре Москвы. Многих из них ограбить было не трудно, поскольку они были в состоянии сильного алкогольного опьянения, утверждает Сабанов.