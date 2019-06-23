Ничего хорошего: июньская погода кошмарит москвичей

На будущей неделе москвичи пожалеют о том, что жаловались на жару – окажется, что она приходила в столицу ненадолго. Уже в воскресенье, 23 июня, жара пошла на спад – подул холодный северный ветер. И хотя в начале следующей недели на улице будет весьма приятно – днем столбики термометров покажут идеальные для москвичей от +21 до +24 градусов, — к выходным в столице почувствуется дыхание осени.

Реклама

Инстинкт будет подсказывать столичным жителям торопиться покупать школьные принадлежности и обновлять зимний гардероб, и только здравый смыл удержит их от этого преждевременного шага: хотя на дворе будет стоять сентябрьская погода, на календаре – июнь.

Дожди начнутся в столице в пятницу, 28 июня – и продлятся все выходные: за это время в Московской регионе выпадет до 25 мм осадков, это треть месячной нормы осадков. Температура воздуха, тем временем, опустится до 17 градусов тепла, что означает, что в следующие выходные ближнее и дальнее Подмосковье не пропитается запахом шашлыков.

О том, что жаркий и засушливый период заканчивается, и Москву ждет сентябрьская погода, рассказал журналистам главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет Московский регион в настоящую осень», − цитирует синоптика «Вечерняя Москва».

Июньским холодом жителей столицы не удивить: не нужно быть старожилом, чтобы припомнить, что в первый летний месяц в Москве иногда ходят в куртках и пальто. Уже в XXI веке столица три раза ощущала на себе дыхание осени в самом начале лета, когда температура опускалась не только до сентябрьских, но даже до октябрьских значений.

Самый холодный июнь был в Москве в 2003 году – тогда среднемесячная температура составила +12,7 градусов. Первый летний месяц 2003-го оказался на 4,5 градуса холоднее среднестатистического июня за период с 1999 по 2019 год. И на 8,8 градусов холоднее самого теплого, пришедшегося на 1999 год – тогда среднемесячная температура равнялась 21,5 градусам.

Следующий, 2004 год, тоже не порадовал москвичей – тогда в среднем за первый летний месяц столбики термометров не поднялись выше 15,2 градусов. Холодным выдался и июнь 2014 года – москвичи еще не забыли, как в самом начале лета уютнее всего себя чувствовали в куртках, что носили еще в марте: среднемесячная температура составила тогда 15,7 градусов тепла.

Разумеется, свежи у москвичей воспоминания о лете 2017 года, когда иные девушки не успели выгулять все свои летние платья – такая возможность предоставилась им только в конце июля и начале августа. 15 июня 2017 года оказалось самым холодным за предшествовавшие 138 лет – столбики термометров в этот день опустились до 9,5 градусов тепла.

«Сейчас фактическая погода в Москве – 9,5 градусов тепла, а рекорд был 9,9 градусов. Так что возможно, что мы даже и побьем рекорд 138-летней давности. Если да, то такого в Москве в жизни никогда не было», – цитировали в 2017-м РИА «Новости» специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца.

Такой температуры в Москве не было с 1879 года, а предыдущий минимум был зарегистрирован в 1950-м – тогда в самый холодный день июня было 12,6 градусов.

Чего же ждать жителям других регионов России? Увы, ничего хорошего. Юг ожидает сильная жара – на 24 июня Калмыкии метеорологи предрекают +41 градус, Астраханской и Волгоградской областям, Ставропольскому краю, Чечне и Ингушетии — +40, а Дагестану и Северной Осетии — +42. Во многих регионах ожидаются сильный ветер, ливни и грозы – к ним надо готовиться жителям Ставрополья, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Забайкалья, Бурятии, Амурской области и Хабаровского края. Сильный дождь, гроза, ветер и град прогнозируются также в Адыгее и Краснодарском крае. К 26 июня ливневые дожди и грозы дойдут и до Приморья.

Кроме того, метеорологи предупреждают об опасности возникновения лесных пожаров. Особенно осторожными в лесах следует быть на юге Архангельской области и Коми, в юго-восточной половине Центрального федерального округа, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском федеральном округе, за исключением Пермского края, в Челябинской области, на севере Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае, Якутии, на севере Камчатского края, востоке Магаданской области, а также на Чукотке.