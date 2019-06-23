Оккупант, не уезжай! Власти Грузии призывают российских туристов

Политические распри между Москвой и Тбилиси не должны касаться туристического потока – россиян по-прежнему ждут в Грузии, заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили.

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«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая в Грузии», — заявила политик.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. При этом сама Зурабишвили называла Россию «врагом и оккупантом».

На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Согласно указу, с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Туроператорам и турагентам на время действия запрета было рекомендовано воздерживаться от реализации путевок в Грузию.

Правительству было поручено принять меры по обеспечению возвращения на родину всех россиян, находящихся в Грузии, а МИД должен обеспечить безопасность всех приезжающих.

Вскоре на совещании у заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, посвященном этому вопросу, соответствующими ведомствами были выработаны решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии россиян и организации их всестороннего информирования о вариантах возвращения домой.

«Руководитель Ростуризма Зарина Догузова проинформировала о количестве туристов, находящихся в Грузии с возвратом до 8 июля (1500 человек) и туристов с заездом после 8 июля и датой возвращения до конца года (3500 человек), а также о самостоятельных туристах, количество которых в несколько раз превышает организованных», — говорится в сообщении Ростуризма.

Вслед за запретом российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию, временно не смогут летать в Россию и грузинские перевозчики – приводит Ассоциация туроператоров России сообщение Министерства транспорта.

«С 8 июля текущего года полеты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации будут приостановлены. Об этом российские авиационные власти сообщили сегодня грузинским авиационным властям», — говорится в сообщении ведомства.

Происходящее не обрадовало почти никого в Грузии, особенно — сотрудников предприятий обслуживающей сферы. Владельцы ресторанов, кафе, а также таксисты сразу пожаловались на то, что в самый разгар туристического сезона Москва была вынуждена принять такое решение.

«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — рассказали в одном из отелей Тбилиси.

Вместе с тем грузинские рестораны «Езо» и «Гарденс», расположенные в центральной части Тбилиси, ранее объявили о повышении цен для российских граждан на 20% от обычной стоимости. Руководство заведений утверждает, что якобы Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, на входе в «Езо» размещен баннер с вопросом о том, является ли Россия оккупантом. В случае отрицательного ответа посетителей не пускают, передает ФАН.

«Поток туристов в Грузию (оставшихся в стране более чем на 24 часа) увеличился на 16% в 2018 году и превысил 1 млн человек.

Учитывая снижение курса лари почти на 10%, можно было бы ожидать дальнейшее увеличение туристов в стране», — отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Стоит добавить, что в 2018 году Грузию посетили порядка 1,2 млн россиян. Власти Крыма уже заявили о готовности предложить россиянам альтернативу грузинским направлениям для путешествий и местам отдыха, передает НСН.

«Последние несколько лет только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику Грузии. Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов», — заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.