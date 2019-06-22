Дело было в Сыктывкаре: история, за которую стыдно Путину

История с потерянной запиской, о которой президент России Владимир Путин говорил во время «Прямой линии», произошла в 2010 году в Сыктывкаре, выяснило РИА «Новости».

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По словам местных журналистов, которые освещали рабочую поездку главы государства, он в сентябре 2010 года посещал промышленные предприятия Коми, проводил встречу с тогдашним главой региона Вячеславом Гайзером. Кроме того, российский лидер во время посещения республики обсудил с местными властями проблемы развития лесопромышленного комплекса и инвестпроекты в этой сфере.

В этот день Путина ждали две женщины, муж одной из них Владимир Щербина и рассказал историю с запиской агентству.

Его жена Елена, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми, ждала главу государства на площади. Там же она познакомилась с Валентиной, которой удалось прорваться через охрану и передать записку Путину.

«Она [Елена Щербина] с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, ее звали Валентина», — вспоминает Владимир Щербина.

По его словам, суть вопроса новой знакомой его супруги касалась ее сына, которого, как считала Валентина, незаконно осудили. «Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку», — рассказал мужчина журналисту РИА «Новости». Он добавил, что женщины написали две одинаковые записки.

Как отметил Владимир, охранники неоднократно призывали женщин покинуть площадь, однако те не собирались этого делать.

«Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться», — продолжил Владимир.

Собеседник издания обратил внимания, что его жена, стоя неподалеку, заметила «испарину на лбу» президента. «Он попросил ее [Валентину] подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», — рассказал Владимир.

Он добавил, что охранники позже пытались выяснить, что было в записке. «Спустя какое-то время, два или три месяца, я по центральному телевидению видел обращение Владимира Владимировича [Путина], которое касалось именно земель для многодетных», — вспоминает супруг Елены Щербины. Он отметил, что тогда они были уверены, что записка достигла адресата.

Двумя днями ранее российский президент Владимир Путин на вопрос, бывает ли ему стыдно, рассказал историю о потерянной записке.

«Это такой нешуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию в общем не так просто. Конечно, да, как и любому, надеюсь, человеку нормальному», — начал отвечать Путин.

Он отметил, что уже как-то воспроизводил эту ситуацию, отметив, что ему и сейчас сложно о ней говорить.

«Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине», — вспоминает Владимир Путин.

В то время как он подходил к машине, к нему подбежала женщина «преклонного возраста». «Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду», — рассказал президент.

Российский лидер добавил, что ему и сейчас за это стыдно. В связи с этим все, что до него доходит, попадает в руки, он старается «отработать по полной».

«Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен даже наверняка, что там [в записке] было теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде. Но дело не в этом, а дело в том, что ее потеряли», — обратил внимание глава России.

В ходе ежегодной «Прямой линии» в этом году президент России ответил на 81 вопрос граждан страны, хотя обращений за время их приема поступило порядка 2 млн. Всего разговор главы государства с россиянами длился более 4 часов.

За это время Путину задавали, как вопросы, касающиеся политики, экономики, здравоохранения, так и личные. Например, как он борется с ленью.

«Психологи считают, что лень — это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму хочется отдохнуть. Отдыхать нужно, и нужно уметь отдыхать, но нет никакого другого способа бороться с ленью, кроме как начать работать», — ответил российский президент.