«Провоцировали»: в Тбилиси напали на съемочную группу «России 24»

В центре Тбилиси на съемочную группу телеканала «России 24» напали «непонятные, агрессивные ребята», сообщил корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире телеканала.

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По его словам, к ним подошли неизвестные во время записи комментария спикера Виктории, которая является владелицей турагентства. Она должна была рассказать, какие могут последствия для Грузии из-за приостановления туристического потока из России. Молодые люди, которые подошли к журналистам начали сначала словесно, а затем и физически воздействовать на спикеров, отметил корреспондент. Впоследствии завязалась драка между мужем спикера и подошедшими людьми.

По словам журналиста, сразу было понятно, что их провоцируют и вынуждают на ответные действия.

«Но мы максимально старались не поддаваться на эту провокацию», — сказал Станислав Бернвальд. Он добавил, что, как только инцидент закончился и появились «на горизонте» полицейские», неизвестные «исчезли с поля зрения».

«Да, действительно очень непросто работать в этих условиях, в условиях напряженной ситуации здесь в Тбилиси. Стоит сказать, что мы продолжаем это делать, несмотря ни на что», — заключил корреспондент «России 24».

Отметим, что ранее из-за возникших в Тбилиси массовых выступлений и протестов, президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает совершать авиаперевозки из России в Грузию с 8 июля.

Кроме того, российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение российских туристов, которые в настоящее время находятся в соседней стране. Также была дана рекомендация туроператорам, чтобы они не продавать путевки из России в Грузию во время запрета полетов.

Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это ограничение является вынужденной мерой для обеспечения безопасности россиян на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Он добавил, что запрет вступает в силу именно с 8 июля, так как к этому времени завершится большинство туров в Грузию.

В ответ на это жители грузинской столицы, чья работа связана с обслуживанием туристов, выразили недовольство. Представители одного из отелей Тбилиси отметили в разговоре с РИА «Новости», что этот запрет «скажется» на их деятельности.

«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, как передает издание, жалуются владельцы кафе и водители такси. «Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм — это экономика, деньги, вливания», — приводит их слова СМИ.

Отметим, что протесты разгорелись после того, как в четверг, 20 июня, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), будучи ее президентом. Сделал он это, сидя в кресле спикера грузинского парламента, что вызвало крайнее недовольство оппозиционных партий. Их представители, заблокировал трибуну президиума, потребовали немедленного удаления российских делегатов из здания законодательного органа, а затем и из страны.

Политики из России покидали парламент Грузии, как отмечал Гаврилов, «под охраной», так как он был «захвачен радикалами». Кроме того, российский парламентарий рассказывал, что незадолго до приезда делегации кто-то распространил «фейковую» информацию о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. В ответ на это депутат заявил, что этого не было. Если он и бывал на территории тех стран, где были боевые действия, то занимался исключительно гуманитарной деятельностью.

Вечером четверга российская делегация во главе с Сергеем Гавриловым покинула страну, улетев в Москву, передает телекомпания IMEDI.

Оппозиционеры обвинили в инциденте действующие власти и потребовали отставки правительства и спикера грузинского парламента. В ночь с четверга на пятницу в Тбилиси прошли массовые протестные акции, в ходе которых пострадали порядка 240 человек, передает РИА «Новости». Кроме того, более 300 были задержаны, отмечает ТАСС. Митингующие пытались проникнуть в здание парламента, но их сдерживала полиция, которая применяла специальные средства, в том числе слезоточивый газ.

В пятницу, 21 июня, глава законодательного грузинского органа добровольно покинул свой пост. В качестве причины его ухода были названы беспорядки, возникшие накануне в Тбилиси.

Кроме того, недовольные граждане вышли и вечером пятницы. Основными их требованиями были — отставка главы МВД, проведение досрочных парламентских выборов и освобождение всех задержанных во время разгона митинга у здания парламента.