«А нас за что?» Грузия требует туристов из России

Жители Грузии, особенно – сотрудники предприятий обслуживающей сферы — расстроились решением российских властей о приостановке турпотока из России, передает ФАН.

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«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — рассказали в одном из отелей Тбилиси.

Владельцы ресторанов, кафе, а также таксисты тоже жалуются на то, что в самый разгар туристического сезона Москва была вынуждена принять такое решение.

В настоящее время по линии туроператоров в Грузии находится около 1,5 тыс. туристов из России, их возврат будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 8 июля, сообщает Ростуризм.

Столицу Грузии в четверг, 20 июня, захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). При этом отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Днем радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, а вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге российские делегаты под охраной покинули Грузию.

Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.

После этого

президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении авиасообщения с Грузией.

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в документе.

Также глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Грузии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация» в отношении российских парламентариев была расценена Совбезом как очень опасное проявление. Песков отметил, что МИДу России было поручено предупредить туристов о возможной опасности в Грузии, передает НСН.

Президент же Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что якобы Россия заинтересована во внутреннем противостоянии в стране.

«Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала грузинский лидер в своем фейсбуке.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это заявление крайне непрофессиональным. По его словам, грузинский лидер либо сознательно искажает положение в стране, либо попросту еще не вошла в курс дела.

«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», — подчеркнул глава правительства. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок.

«И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии»,

— подчеркнул премьер.

«Поток туристов в Грузию (оставшихся в стране более чем на 24 часа) увеличился на 16% в 2018 году и превысил 1 млн человек. Учитывая снижение курса лари почти на 10%, можно было бы ожидать дальнейшее увеличение туристов в стране», — отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Происходящее пока вряд ли окажет пока сильное влияние на отток туристов, для сравнения можно вспомнить беспорядки в столице Франции — серьезного влияния на поток туристов они не оказали», — спорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, добавляя, что россиян может остановить от поездок в Грузию «только радикально настроенное отношение местных граждан». Но пока радикалы в меньшинстве.

Стоит добавить, что в 2018 году Грузию посетили порядка 1,2 млн россиян, а в этом году ждали еще больше.