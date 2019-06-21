«Человеческое месиво»: что произошло в небе над Юхновом

Три самолета, вылетевшие 23 июня из города Карнауса, должны были доставить почти сто десантников вместе с командованием и техникой на военный праздник. Там 6-й парашютно-десантной роте 108-го гвардейского парашютно-десантного полка предстояло показать свое боевое мастерство при действиях на боевых машинах десанта министру обороны СССР Андрею Гречко.

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Замыкающий самолет Ан-12 вылетел с авиабазы в 13:25 и занял предписанный ему эшелон (высота полета самолета – «Газета.Ru») 3 тыс. метров. На его борту находились пять членов экипажа и 91 десантник — солдаты и офицеры. Командовал судном майор Алексей Рябцев.

Менее чем через час еще один самолет вылетел из московского аэропорта Быково — Ил-14М «Аэрофлота» выполнял рейс №831 Москва-Симферополь. Помимо пяти членов экипажа на борту находились 19 пассажиров. Предназначенная ему высота составляла 2,7 тыс. метров, однако уже через 40 минут полета пилоты доложили о возникшей турбулентности. В связи с этим была запрошена высота 3,3 тыс. метров, но диспетчеры отказали – слишком близко в этот момент находился военный самолет с десантниками.

В сложившейся ситуации экипажу Ил-14 было предложено два варианта – снижаться, либо сохранять высоту и обходить облачность. Пилот судна выбрал второй вариант и самовольно изменил курс. Через несколько минут после последнего сеанса радиосвязи все небо озарилось пламенем – прогремел взрыв.

В 14:52 в нескольких километрах от города Юхнова военный Ан-12 почти под прямым углом врезался в пассажирский Ил-14 и пробороздил его дно. От сильного удара у обоих самолетов оторвало по одному крылу, а также повредились двигатели и фюзеляж. В результате и военный, и пассажирский самолеты камнем рухнули на землю всего в четырех километрах друг от друга.

По словам очевидцев, звук их столкновения был отчетливо слышен даже в Калуге, расположенной в 50 км от места трагедии.

Четкие воспоминания о первых моментах катастрофы сохранились у генерал-лейтенанта в отставке Петра Чаплыгина – в те времена он был заместителем командующего ВДВ по боевой подготовке и находился в Туле.

«В 16 часов мне поступил условный сигнал, которым мы пользуемся при несчастных случаях, связанных с гибелью людей. Этот сигнал означал, что произошла катастрофа. Мне было приказано выехать в район города Юхнова и, сориентировавшись на месте, установить в подробностях, где и что произошло», — вспоминает Чаплыгин в интервью «Чтобы помнили. Памятник погибшим десантникам».

По словам генерала, по ситуации приходилось ориентироваться быстро – уже через 12 минут несколько машин с разведкой выехали в сторону Юхнова. Сложность составляло отсутствие конкретных координат крушения.

Чтобы найти упавший самолет, разведчикам приходилось передвигаться на машинах по лесу, ориентируясь почти наощупь — путь определяло только зарево в вечернем небе. Спустя несколько часов автомобилям наконец удалось добраться до места по размытым от недавнего дождя дорогам.

«Место катастрофы представляло собой удручающее зрелище. Поваленные деревья, догорающее пламя, обломки самолета, разбросанные в радиусе примерно 100-120 метров. И среди этих кусков раскаленного металла — тела погибших. Даже мне, прошедшему всю войну «от звонка до звонка», было тяжело видеть это человеческое месиво», — рассказывает генерал.

Сразу после прибытия разведке пришлось оцепить место крушения, так как любопытные местные жители стали собираться, чтобы узнать – удалось ли кому-то выжить.

«Об этой трагедии я много слышал от очевидцев, ибо все детство провел в деревне у бабушки в Калужской области Дзержинского района. Она сама видела это зарево и взрыв. Про пожар и оцепление слышал от капитана с товарковской зоны. Их кинули в оцепление вместе с Юхновским РОВД — 10 суток в лесу они стояли во втором кольце.

В первые часы и сутки трагедии на месте падения и вообще в округе на деревьях висели ноги, руки, тела»,

— вспоминает мужчина на форуме сайта «Десантура.ру», посвященном годовщине трагедии.

Однако самым тяжелым воспоминанием генерала Чаплыгина стали обгоревшие детские штанишки, обнаруженные им на одном из деревьев. Как стало известно позже, они принадлежали четырехлетнему сыну старшего лейтенанта Бориса Филипова – воспользовавшись свой поездкой, он решил отвезти ребенка в Рязань к родственникам. Командование было против такой идеи, однако Филипов не сдавался – в итоге он пронес ребенка на борт, прикрыв его офицерским плащом.

О судьбе второго самолета разведчикам удалось узнать только под утро – о нем рассказали очевидцы. По их словам, гул работающих двигателей доносился с двух сторон. Кроме того, помимо огромного Ан-12 в небе пронеслось «что-то маленькое, похожее на самолет».

«Как только совсем рассвело, я тут же организовал разведку того района, и буквально в пределах одного часа ко мне пришли и доложили, что в 800 метрах от нас найдено несколько трупов в гражданской одежде. Через некоторое время был найден и пассажирский самолет Ил-14», — говорит Чаплыгин.

При этом, на фоне изуродованных тел погибших десантников, пассажиры гражданского самолета были узнаваемы. Как отметил генерал, на судне даже не было следов пожара. Только на дне чернела огромная дыра – предположительно, именно из нее выпали люди, трупы которых были обнаружены изначально.

Как позже удалось установить экспертной комиссии, столкновение самолетов произошло на высоте 2910-2960 м. Таким образом, стало ясно, что оба судна двигались на высотах, не согласованных с диспетчерами. Возможно, при этом пилоты также не учли погрешности высотомеров самолетов. Среди других причин крушения эксперты также назвали недостаточно четкую работу диспетчерских служб и непрофессионализм экипажа Ан-12.

Поскольку ни с Ил-14, ни с АН-12 не было принято никаких сообщений или сигналов бедствия, специалисты также предположили, что все события развернулись в считанные минуты – у пилотов не было возможности для маневра.

Позже по инициативе командующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова был начат сбор средств для постройки памятника погибшим. Спустя год после катастрофы, на собранные общими усилиями 250 тыс. рублей, на месте падения Ан-12 был установлен памятник авторства мастерской Евгения Вучетича.

На стенах комплекса, украшенного огромной стрелой, изображены два барельефа — фигуры матери, стоящей на коленях, и десантника. Рядом с ними расположена надпись: Вечная память героям-десантникам и лётчикам. Кроме того, на площадке рядом с комплексом также стоят 96 мраморных плит – на них начертаны мена погибших.

На месте падения пассажирского Ил-14 также установлен отдельный памятник погибшим пилотам и пассажирам.