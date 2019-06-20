«Россия – только повод»: в Грузии революция, как на Украине

При столкновениях с полицией в центре Тбилиси около здания парламента вечером 20 июня пострадали 52 человека — 38 стражей порядка и 14 протестующих, передает ФАН.

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Люди, требующие отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии, кидали в силовиков тяжелые предметы, отобрали у них несколько щитов. В ответ правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Вскоре даже начали стрелять в бунтующих резиновыми пулями.

Тысячи людей вышли на улицы после того, как увидели в кресле председателя законодательного органа Грузии депутата Госдумы РФ, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, открывавшего заседание МАП с участием делегатов из 20 стран.

Как утверждал Гаврилов, накануне приезда российской делегации была распространена «фейковая» информация, о том, что он принимал участие в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Однако, как заявил сам российский парламентарий, он никогда не брал оружия в руки. В таких горячих точках, как Сирия и Косово, он занимался исключительно гуманитарной деятельностью.

«Россию и Грузию объединяют братские православные узы», — отметил член нижней палаты российского парламента.

Он добавил, что МАП был только поводом для революции, передает НСН.

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот»,

— сказал российский парламентарий.

В итоге депутаты от бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу» заняли трибуну президиума и устроили шумную акцию.

Грузинские парламентарии пообещали, что больше Гаврилов там не появится. Во всем происходящем, по мнению оппозиционеров, виноваты власти Грузии. Российская же делегация спешно под охраной покинула страну, вылетев в Москву.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию МАП, указав, что происходящее противоречит нормам проведения международных мероприятий.

«Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия, как страна-организатор, ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников. Эти условия были просто проигнорированы — они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз», — сказал спикер.

Позднее стало известно, что

в дестабилизации мероприятия принимали участие и представители Украины.

«Мы обсудили все текущие вопросы и после этого осудили деятельность депутата Верховной рады Украины Виктора Еленского за то, что он прибыл на заседание, но на самом деле ушел из Ассамблеи и участвовал в организации беспорядков, митингов против православных депутатов», — сообщил Гаврилов.

Стоит отметить, что оппозиция — депутаты парламента Грузии от партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» — настроена решительно в отношении грузинских властей.

«Мы считаем и от имени парламентского большинства заявляем, что за этим фактом обязательно должен последовать вопрос ответственности на высшем политическом уровне. Мы призываем главу парламента Ираклия Кобахидзе взять ответственность и уйти в отставку», — подчеркнул депутат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

По его словам, если требование не будет выполнено, то парламентарии начнут официальные процедуры импичмента.

При этом в правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявили, что протест приобрел антиконституционный характер.

«То, что происходит перед парламентом, вышло за рамки свободы выражения, мирного протеста и приобрело антиконституционный характер. Мы в прямом эфире следим за попыткой силового штурма парламента Грузии. Призываем мирных демонстрантов не поддаваться политикам-авантюристам, чтобы не стать невольными соучастниками их преступных умыслов», — заявил на брифинге генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал силовиков не подчиняться основателю правящей партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили.

«Я призываю созданную мною грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили и перейти на сторону народа», — заявил политик.

Лидер «Свободных демократов» Нино Гогуадзе также назвала Иванишвили «серым кардиналом» множества происходящих в стране процессов, и указала, что нахождение Гаврилова в кресле спикера является «унижением» Грузии.

«Разумеется, формально ответственным за то, что произошло в парламенте, является Ираклий Кобахидзе, но мы понимаем, что не Кобахидзе главный проводник в этой стране. Кобахидзе должен уйти в отставку, но мы должны знать, то, что произошло — результат политики Иванишвили», — выразила уверенность политик.

Тем временем, полиция и демонстранты у парламента в Тбилиси уже перешли в открытое противостояние. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение, в настоящее время на улицах Тбилиси слышны звуки выстрелов. Также, по последним данным, спецназ стал разгонять людей водой. В свою очередь, митингующие бросают в сотрудников полиции бутылки, баннеры, железные предметы и все, что попадается им под руку.