Избили за полотенце: как издевались над мальчиком с ДЦП

В Металлургическом районе Челябинска подростки жестоко избили сверстника c детским церебральным параличом, который якобы без разрешения воспользовался чужим полотенцем. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

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Отмечается, что инцидент произошел 17 июня. В этот день группа подростков от 13 до 16 лет пошла купаться в карьер, расположенный в Металлургическом районе.

По предварительным данным, после выхода из воды мальчик-инвалид вытерся чужим полотенцем, чем рассердил его владельца. За это ребенка повали на землю и начали избивать ногами. Школьник не смог оказать особого сопротивления ввиду своей болезни.

Остальные подростки из компании наблюдали за происходящим и снимали издевательства на видео, не пытаясь помочь жертве. В итоге мальчик с ДЦП потерял сознание и упал на землю, после чего школьники начали смеяться. Как отмечают свидетели, это уже не первый случай избиения больного ребенка.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер потребовал от силовиков взять ситуацию под особый контроль. «Это вопиющий случай, необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику», — заявил глава региона.

По факту произошедшего полиция запустила проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение. С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранительные органы уже установили имена причастных к инциденту обидчиков.

Жестокие школьники также дали о себе знать и в Улан-Удэ. Накануне, 19 июня, в столице Бурятии трое школьников жестоко избили парня и запечатлели происходящее на видео. Как сообщили очевидцы в сообществе «Злой Улан-Удэ» во «Вконтакте», на подростка напали из-за того, что тот оскорбил девушку в интернете. Сначала юношу по просьбе обиженной поймали возле дома и избили. Несмотря на то что жертва потеряла сознание, ребенка оттащили на просторное место и продолжили бить. Местные правоохранительные органы выяснят детали ЧП.

Похожий случай произошел 5 июня в Алтайском крае, где 15-летнюю девушку заставили пить воду из грязной лужи под предлогом избиения. Предположительно, одна из ее сверстниц приревновала школьницу к своему парню. Видео с инцидентом было выложено в соцсети – на нем видно, как

девушка стоит на коленях перед лужей, в то время как сверстницы просят ее наклониться лицом и выпить воду из лужи. Однако после выполнения просьбы девушки не успокаиваются и приказывают ей «утопиться» в грязной воде.

Позднее обидчица девочки, которую заставили пить из лужи в Бийске, извинилась перед ней. Как сообщила девушка, после унижения сверстницы против нее запустили травлю в соцсетях. Страницу школьницы взломали и выложили ее интимные фотографии. Травле подверглась и 21-летняя подруга обидчицы. Множество комментариев с угрозами заставили ее закрыть профиль «Вконтакте».

Ранее, 12 апреля, в Свердловской области группа подростков избила 22-летнего инвалида, у которого не нашлось для них сигареты.

Как сообщил отец пострадавшего местному изданию 66.ru, к его сыну подошла группа школьников, в то время как тот возвращался домой. Один из них захотел «стрельнуть» сигарету у инвалида, однако тот не курил и отказал в просьбе. В ответ на это юноши потребовали от школьника показать содержимое его куртки.

Несмотря на то что инвалид пытался убежать от обидчиков, его успели догнать и жестоко избить. В итоге юноше выбили три зуба, рассекли губу, сломали нос, а также оставили множество ссадин и синяков.

Ранее научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ Мария Новикова в разговоре с «Газетой.Ru» рассуждала о причинах жестокости подростков в России. По ее мнению, на детей серьезно влияет их окружение. Те поступки, на которые они чаще всего не решаются идти в одиночку, они обычно совершают группами. Эксперт добавила, что делают они это для того, чтобы выделиться среди сверстников.

«В целом, семья, окружение играют большую роль. Обычно сложности семейного воспитания выражаются в том, что с самого раннего возраста ребенок испытывает дефицит эмоционально теплых отношений, не формируется надежная привязанность, — пояснила Новикова. — Если есть предпосылки к психическим заболеваниям, семейное неблагополучие и «нездоровое» социальное окружение, отсутствие адекватных примеров поведения перед глазами повышают вероятность возникновения агрессии».