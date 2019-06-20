«Это безобразие»: как Путин собирается решать мусорный вопрос

Обсуждение мусорного вопроса в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным началось со звонка 15-летней школьницы Екатерины Адушкиной. Она поделилась с главой государства опасениями по поводу раздельного сбора мусора. По ее словам, несмотря на существование пунктов раздельного сбора отходов, по сути «его все равно сваливают в одну кучу».

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Президент отметил, что проблемой правильной утилизации отходов, в том числе и раздельного сбора мусора, в России стали заниматься буквально 2-3 года назад. При этом мусор накапливался в стране десятилетиями, и на это долгое время никто не обращал внимания.

«Мы генерируем ежегодно 70 млн отходов. И никто не занимается промышленной переработкой отходов. И это проблема, которая усугубляется тем, что общество превратилось в общество потребления, несмотря на падение уровня доходов. Появились новые упаковки — кроме бумаги и картона появилось много пластика», — пояснил президент.

Во время «Прямой линии» Путину также показали несколько фотографий городских несанкционированных свалок, куда складируют весь мусор. Подобную ситуацию Путин назвал «безобразием».

Он отметил, что главы российских субъектов несут личную ответственность за реализацию мусорной реформы в их регионах. Путин также напомнил, что ответственность лежит и на исполнителях — управляющих компаниях и региональных операторах.

«Надеюсь, что нам удастся навести порядок в этой сфере. Я буду за этим поглядывать», — пообещал президент.

В продолжение мусорной темы он напомнил, что в России существует программа по развитию системы переработки отходов. Она предполагает строительство 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования программы — чуть более 300 млрд рублей. Треть будет выделена из бюджета, остальные средства привлекут из бизнеса.

По данным научно-практического журнала «Твердые бытовые отходы», которые приводит ТАСС, в среднем каждый россиянин в год образует 400 кг мусора, то есть ежегодно в стране появляется 55-60 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). 40% из них — органические отходы, 35% — бумага, 6% — пластик. Почти весь этот мусор складируют на полигонах, а также несанкционированных свалках. На переработку или сжигание отправляется только 4-5% мусора.

В 2016 году в стране был утвержден федеральный проект «Чистая страна», в рамках которого до 2025 года должно быть резко сокращено число свалок и полигонов. Например, планируется уменьшить объем захоронения ТКО в Московской области с 9,5 млн тонн в 2017 году до 6,5 млн тонн в 2025 году.

К слову, Подмосковье является самым загруженным коммунальными отходами регионом. Ежегодно на свалки в области складируется 13-14,5% всех ТКО в России. Кроме того, в области утилизируется весь собственный мусор (около 3,5 млн тонн), сюда также свозят и основную часть бытовых отходов из столицы — около 4,5 млн тонн. Это при том, что, по состоянию на ноябрь прошлого года, подмосковные полигоны могли принимать лишь 4,5 млн тонн отходов в год.

Проблема нехватки мощностей для размещения мусора вызывает резкое недовольство жителей Подмосковья. В связи с этим проблему мусора пытаются решить и в самой Москве.

Власти считают, что выходом станет раздельный сбор отходов, поскольку затем их можно будет свозить не на полигоны для захоронения, а на перерабатывающие предприятия.

19 июня на заседании президиума правительства Москвы было принято постановление о досрочном начале первого этапа перехода к раздельному сбору мусора в городе — с 1 января 2020 года, вместо 2022 года. Не позднее 31 декабря текущего года во всех московских дворах должны появиться контейнерные площадки с отдельными емкостями, куда жители будут складывать пластик, стекло, бумагу, картон и металл.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что в Москве есть все возможности, чтобы воплотить в жизнь раздельный сбор мусора. Самый главный вопрос – куда весь этот мусор увезут.

«Что касается установки площадок и инфраструктуры, то я проблем не вижу, но вопрос, о котором нужно думать – это логистика, куда весь этот мусор повезут. Сухие отходы – это отдельные потоки, которые должны идти на перерабатывающие предприятия. Органика – то, что не перерабатывается, и нужно будет проследить за тем, куда ее будут вывозить», — сказал Исмаилов РИА «Новости».

Если все эти отходы не будут свозить на один полигон, а повезут на переработку, то это решит проблему перегруженных свалок Подмосковья, уверен эксперт. Несмотря на то что в Москве предусмотрены перерабатывающие мощности, их количества недостаточно.

«Их нужно увеличивать. Потребность в перерабатывающих мощностях существенная. Чтобы их восполнить в достаточном количестве, нужна как минимум первая половина 2020 года», — заключил Исмаилов.